Yahoo nella bufera: milioni di email spiate per conto degli 007 USA?
di Redazione
05/10/2016
Yahoo finisce nuovamente nella bufera: avrebbe consentito agli 007 degli Stati Uniti di spiare le caselle email dei propri contatti. Dopo gli account rubati dagli hacker e la crisi aziendale durante la cessione a Verizon, il motore di ricerca e i servizi connessi finisce nuovamente nella bufera. Stando a quanto riferisce la ‘Reuters’, Yahoo avrebbe consentito in gran segreto agli agenti di FBI e NSA di intrufolarsi in milioni di email dei propri utenti. Si tratta di un altro butto colpo per l’azienda guidata da Merissa Mayer, che è anche accusata già di aver tenuto all’oscuro i propri utenti sul furto dei dati sensibili perpetrato da alcuni hacker negli anni scorsi. "Usi Yahoo? Loro scannerizzano segretamente tutto quello che scrivi molto al di là di ciò che la legge richiede. Chiudi il tuo account oggi", è stato subito l’invito su Twitter di Edward Snowden, l’informatico che con le sue rivelazioni ha sollevato lo scandalo Datagate.
Yahoo: le tre gole profondeLa Reuters cita fonti vicine a quello che sarebbe un vero e proprio dossier. Lo scorso anno, nel 2015 dunque, Yahoo ha messo a punto un software tramite il quale è possibile scandagliare tutti i messaggi di posta elettronica dei propri clienti. Ebbene, l’applicativo, sarebbe stato realizzato in base alle specifiche fornite da alcuni funzionari dei servizi segreti americani. A rivelarlo, sarebbero due ex dipendenti dell’azienda californiana e una terza persona venuta a conoscenza del sistema. In totale, Yahoo avrebbe messo a disposizione degli 007 centinaia di milioni di account, accettando sostanzialmente il primo sistema di controllo massivo. Gli agenti segreti, infatti, hanno potuto controllare tutti i messaggi in arrivo e gli allegati inclusi di tutti gli account Yahoo e non solo di una cerchia ristretta di utenti “sotto osservazione”. Al momento, non è dato sapere cosa l’FBI e le altre agenzie stessero cercando, ma è evidente che fossero nel mirino le stesse frasi contenute nei messaggi di posta elettronica.
