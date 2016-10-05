Made by Google, tutte le novità annunciate all'evento

Google Pixel e Pixel XL: i nuovi smartphone top di gamma

Schermo : 5 full HD (1.080 x 1.920 pixel) AMOLED con Gorilla Glass 4

: 5 full HD (1.080 x 1.920 pixel) AMOLED con Gorilla Glass 4 CPU : Qualcomm Snapdragon 821 con GPU Adreno 530

: Qualcomm Snapdragon 821 con GPU Adreno 530 RAM : 4 GB LPDDR4

: 4 GB LPDDR4 Memoria interna : 32 / 128 GB

: 32 / 128 GB Fotocamera posteriore : 12,3 megapixel Sony IMX378, con EIS, 1,55 um pixel, f/2.0, 4K@30fps, full HD@120fps, HD@240fps

: 12,3 megapixel Sony IMX378, con EIS, 1,55 um pixel, f/2.0, 4K@30fps, full HD@120fps, HD@240fps Fotocamera frontale : 8 megapixel Sony IMX179, f/2.4

: 8 megapixel Sony IMX179, f/2.4 Connettività : LTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4/5 GHz), Bluetooth 4.2, GPS, USB Type-C

: LTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4/5 GHz), Bluetooth 4.2, GPS, USB Type-C Batteria : 2.770 mAh

: 2.770 mAh Dimensioni : 143,8 x 69,5 x 7,3/8,5mm

: 143,8 x 69,5 x 7,3/8,5mm Peso : 143 grammi

: 143 grammi OS: Android 7.1 Nougat

Schermo : 5,5” QHD (1.440 x 2.560 pixel) AMOLED con Gorilla Glass 4

: 5,5” QHD (1.440 x 2.560 pixel) AMOLED con Gorilla Glass 4 CPU : Qualcomm Snapdragon 821 con GPU Adreno 530

: Qualcomm Snapdragon 821 con GPU Adreno 530 RAM : 4 GB LPDDR4

: 4 GB LPDDR4 Memoria interna : 32 / 128 GB

: 32 / 128 GB Fotocamera posteriore : 12 megapixel Sony IMX378, con EIS, 1,55 um pixel, f/2.0, 4K@30fps, full HD@120fps, HD@240fps

: 12 megapixel Sony IMX378, con EIS, 1,55 um pixel, f/2.0, 4K@30fps, full HD@120fps, HD@240fps Fotocamera frontale : 8 megapixel Sony IMX179, f/2.4

: 8 megapixel Sony IMX179, f/2.4 Connettività : LTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4/5 GHz), Bluetooth 4.2, GPS, USB Type-C

: LTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4/5 GHz), Bluetooth 4.2, GPS, USB Type-C Batteria : 3.450 mAh

: 3.450 mAh Dimensioni : 154,72 x 75,74 x 7,3 – 8,5 millimetri

: 154,72 x 75,74 x 7,3 – 8,5 millimetri Peso : 168 grammi

: 168 grammi OS: Android 7.1 Nougat

DayDream View, il visore VR di Google

Google Home: l'autoparlante smart per la casa

Google WiFi: il router smart

Chromecast Ultra: lo streaming in 4K

Il 4 ottobre alle ore 18.00 si è svolto l'importante e atteso evento Google dedicato ai prodotti di prossimo arrivo. Nonostante la maggior parte delle novità erano già trapelate sotto forma di rumor nelle ore precedenti, il colosso di Mountain View non ha mancato di stupire i suoi ospiti. Vediamo nel dettaglio ciò che è stato annunciato.I primi a venir presentati sono gli attesi smartphone della gamma Pixel: si chiamatoVediamo il loro comparto tecnico.https://www.youtube.com/watch?v=Rykmwn0SMWU Tra le novità di maggior importanza vi è la presenza dell’assistente vocale Google Assistant, il classico lettore di impronte digitali sul retro, ilsu Google Foto evisore VR annunciato nel corso dell’evento. Gli smartphone Google Pixel e Pixel XL Google dispongono anche discaricati in background e installati in maniera autonoma al prossimo riavvio del telefono. Utile anche l'arrivo delDayDream View è il nome del visore di realtà virtuale del colosso di Mountain View. Si tratta dimaggiore comfort. Il visore è utilizzabile con gli smartphone Pixel e Pixel XL e nella confezione è incluso un piccolo controller simile a quello della Wii. Saranno diverse le aziende partner di Google per: Netflix e Youtube saranno chiaramente le prime. DayDream View sarà disponibile a partire dal mese di novembre 2016. Prezzo 69€. https://www.youtube.com/watch?v=rLLAA4ENIP4Google Home ed è unocon controlli touch e microfoni per il comando vocale. La funzionalità principale di Google Home offre la possibilità diTramite i comandi vocali è possibile riprodurre musica in streaming, effettuare ricerche sul web e ottenereGoogle Home sarà disponibile al prezzo di 129$. https://www.youtube.com/watch?v=nWiIWyCeZsoL'evento Google ha visto la presentazione di Google WiFi,Pensato principalmente per connettersi ad altri Google WiFi, il router permette di estendere la portata del segnale wireless ed è dotato diper gestire i parametri tecnici. Google WiFi sarà disponibile da novembre 2016 al costo di 129$ https://www.youtube.com/watch?v=Dfa1vyMM2DECome da anticipazioni, torna la Chromecast all'evento Google. La novità principale èDal punto di vista tecnico la nuova Chromecast èe introduce l’ingresso Ethernet. Chromecast Ultra sarà disponibile da novembre 2016 a 79€. https://www.youtube.com/watch?v=Dgxz0kZ2dp4