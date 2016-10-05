Made by Google, tutte le novità annunciate all'evento
05/10/2016
Il 4 ottobre alle ore 18.00 si è svolto l'importante e atteso evento Google dedicato ai prodotti di prossimo arrivo. Nonostante la maggior parte delle novità erano già trapelate sotto forma di rumor nelle ore precedenti, il colosso di Mountain View non ha mancato di stupire i suoi ospiti. Vediamo nel dettaglio ciò che è stato annunciato.
Google Pixel e Pixel XL: i nuovi smartphone top di gammaI primi a venir presentati sono gli attesi smartphone della gamma Pixel: si chiamato Google Pixel e Google Pixel XL. Vediamo il loro comparto tecnico. Google Pixel
- Schermo: 5 full HD (1.080 x 1.920 pixel) AMOLED con Gorilla Glass 4
- CPU: Qualcomm Snapdragon 821 con GPU Adreno 530
- RAM: 4 GB LPDDR4
- Memoria interna: 32 / 128 GB
- Fotocamera posteriore: 12,3 megapixel Sony IMX378, con EIS, 1,55 um pixel, f/2.0, 4K@30fps, full HD@120fps, HD@240fps
- Fotocamera frontale: 8 megapixel Sony IMX179, f/2.4
- Connettività: LTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4/5 GHz), Bluetooth 4.2, GPS, USB Type-C
- Batteria: 2.770 mAh
- Dimensioni: 143,8 x 69,5 x 7,3/8,5mm
- Peso: 143 grammi
- OS: Android 7.1 Nougat
- Schermo: 5,5” QHD (1.440 x 2.560 pixel) AMOLED con Gorilla Glass 4
- CPU: Qualcomm Snapdragon 821 con GPU Adreno 530
- RAM: 4 GB LPDDR4
- Memoria interna: 32 / 128 GB
- Fotocamera posteriore: 12 megapixel Sony IMX378, con EIS, 1,55 um pixel, f/2.0, 4K@30fps, full HD@120fps, HD@240fps
- Fotocamera frontale: 8 megapixel Sony IMX179, f/2.4
- Connettività: LTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4/5 GHz), Bluetooth 4.2, GPS, USB Type-C
- Batteria: 3.450 mAh
- Dimensioni: 154,72 x 75,74 x 7,3 – 8,5 millimetri
- Peso: 168 grammi
- OS: Android 7.1 Nougat
DayDream View, il visore VR di GoogleDayDream View è il nome del visore di realtà virtuale del colosso di Mountain View. Si tratta di un visore realizzato con un morbido tessuto, per offrire maggiore comfort. Il visore è utilizzabile con gli smartphone Pixel e Pixel XL e nella confezione è incluso un piccolo controller simile a quello della Wii. Saranno diverse le aziende partner di Google per la fruizione di contenuti multimediali: Netflix e Youtube saranno chiaramente le prime. DayDream View sarà disponibile a partire dal mese di novembre 2016. Prezzo 69€. https://www.youtube.com/watch?v=rLLAA4ENIP4
Google Home: l'autoparlante smart per la casaGoogle Home ed è uno speaker wireless con controlli touch e microfoni per il comando vocale. La funzionalità principale di Google Home offre la possibilità di interagire con l’assistente di Google Assistant. Tramite i comandi vocali è possibile riprodurre musica in streaming, effettuare ricerche sul web e ottenere risposte vocali dall’assistente virtuale di Google. Google Home sarà disponibile al prezzo di 129$. https://www.youtube.com/watch?v=nWiIWyCeZso
Google WiFi: il router smartL'evento Google ha visto la presentazione di Google WiFi, il nuovo router di casa Google. Pensato principalmente per connettersi ad altri Google WiFi, il router permette di estendere la portata del segnale wireless ed è dotato di una companion app per gestire i parametri tecnici. Google WiFi sarà disponibile da novembre 2016 al costo di 129$ https://www.youtube.com/watch?v=Dfa1vyMM2DE
Chromecast Ultra: lo streaming in 4KCome da anticipazioni, torna la Chromecast all'evento Google. La novità principale è il supporto allo streaming in 4K con HDR e Dolby Vision. Dal punto di vista tecnico la nuova Chromecast è più veloce della precedente e introduce l’ingresso Ethernet. Chromecast Ultra sarà disponibile da novembre 2016 a 79€. https://www.youtube.com/watch?v=Dgxz0kZ2dp4
