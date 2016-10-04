Caricamento...

Made by Google: cosa aspettarsi dall'evento del 4 ottobre

di Redazione

04/10/2016

Made by Google: cosa aspettarsi dall'evento del 4 ottobre

Questa sera, alle ore 18.00 italiane,  Google terrà uno speciale evento per la presentazione di nuovi dispositivi. Oltre all'arrivo di  nuovi smartphone, sono attese diverse novità hardware e software. Vediamo nel dettaglio cosa possiamo aspettarci dall'evento Made by Google. [caption id="attachment_12485" align="aligncenter" width="611"] Il tweet di Hiroshi Lockheimer, SVP Android e ChromeOS[/caption]

Pixel e Pixel XL

È ormai da tempo che si parla dell'abbandono del marchio Nexus in favore di quello Pixel. Una decisione che rappresenta la volontà della compagnia di produrre internamente anche i suoi smartphone, allineandosi alla produzione della linea di prodotti Chromebook Pixel ed il Pixel C. Dopo mesi di indiscrezioni ecco che qualcuno rovina la sorpresa, facendo trapelare immagini con tanto di press render e specifiche tecniche dei due prodotti. Realizzati in collaborazione con HTC, gli smartphone Pixel dovrebbero avere caratteristiche tecniche top di gamma. Qui di seguito le presunte schede tecniche. google Scheda tecnica Pixel XL
  • SoC: Snapdragon 821
  • Storage: 32GB / 128GB
  • RAM: 4GB
  • Display: 5.5” AMOLED QHD
  • Camera posteriore: 12 MP
  • Batteria: 3450 mAh
  • OS: Android 7.0 Nougat
Scheda tecnica Pixel
  • SoC: Snapdragon 821
  • Storage: 32GB/128GB
  • RAM: 4GB
  • Display: 5.2” AMOLED FullHD
  • Camera: 12MP
  • Batteria: 2770 mAh
  • OS: Android 7.0 Nougat
Prezzi trapelati:
  • Google Pixel 32GB - 649$
  • Google Pixel XL 32GB - 770$
  • Google Pixel XL 128GB - 870$
  [gallery link="file" size="medium" ids="12492,12493,12494,12495,12496,12497,12498,12499"]

Google Home e Google Wifi

Annunciato in occasione del Google I/O, lo speaker  Google Home potrebbe essere mostrato durante l'evento. Dai responsabili del colosso di Mountain View ci si aspetta informazioni dettagliate sulla disponibilità e sul prezzo del prodotto. Sempre nel campo della domotica, si pensa che Google dovrebbe annunciare l'arrivo di un router smart, chiamato Google Wi-Fi. Il dispositivo dovrebbe essere commercializzato a un prezzo di circa 129$.

Chromecast Ultra

Molto probabile è anche l’annuncio di una nuova versione della Chromecast con supporto al 4K, vista l'ormai crescente introduzione dello standard video UHD. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 69$.

Google Andromeda

In tutti questi annunci hardware non è da escludere l'arrivo di un nuovo prodotto software made by Google. Da tempo si vocifera di un nuovo OS che, chiamato Andromeda, dovrebbe inglobare ChromeOS all'interno di Android.
