Xiaomi Mi5S, rivelate nuove specifiche tecniche da vero top di gamma

di Redazione 28/06/2016

E' un ritorno in grande stile quello che Xiaomi ha in progetto per Xiaomi Mi5S, uno smartphone Android top di gamma che sostanzialmente si configura come un reboot del fortunato Xiaomi Mi5; emulandone l'estetica ma portando ottimi cambiamenti a livello del comparto hardware. La prima scheda tecnica rivelata dai più recenti leak ci parla infatti di specifiche tecniche a dir poco eccellenti, incentrate soprattutto sulla potenza e la performance multimediale, distaccandosi dagli attuali top end Android prodotti da altri brand. Xiaomi Mi5S presenta al centro della sua operatività un chipset Qualcomm Snapdragon 821, una scelta che sta iniziando a diventare popolare esattamente quanto il predecessore Snapdragon 820, da cui differisce per leggeri aggiustamenti a livello di frequenza di clock, e già in lista per nuovi dispositivi del brand rivale LeEco, che ha recentemente dominato le classifiche di benchmark di AnTuTu. Xiaomi Mi5S, potente e versatile: una sorpresa inaspettata in arrivo a livello display? Dal punto di vista dello schermo, troviamo in Xiaomi Mi5S una sorpresa destinata a far parlare molto di sé nelle prossime settimane: un pannello touch munito di sensore per il rilevamento della pressione esercitata dall'utente. Ricorda ovviamente la tecnologia Force Touch Apple, che tanti producer stanno cercando di imitare ormai da mesi. A completare le capacità interattive dello schermo, troviamo anche un sensore di impronte digitali studiato da Qualcomm, che funzionerà sfruttando una tecnologia ad ultrasuoni per il rilevamento dei movimenti dell'utente. Il comparto RAM del nuovo flagship Xiaomi è certamente uno degli aspetti che comunque più sbalordisce dello smartphone in via d'arrivo: ben 8 GB, più che sufficiente a tener testa a qualsiasi applicazione studiata ad oggi per un dispositivo mobile. Nel caso in cui il rapporto qualità/prezzo venisse rispettato dal brand cinese anche in questa prossima uscita, potremmo sicuramente confermare di trovarci di fronte ad un affare inestimabile. Ancora da confermare, infine, il quadro delle modifiche relative al comparto fotografico: Xiaomi starebbe pensando all'implementazione di una fotocamera doppia sul retro della scocca; tuttavia si tratta di un'ipotesi che, per quanto apprezzabile, non è stata ancora confermata. Niente di nuovo, inoltre, per quanto riguarda le dimensioni del display, che dovrebbero attestarsi attorno ai 5,15 pollici e fornire una risoluzione tipicamente Full HD. I dettagli tecnici rivelati configurano quindi uno smartphone Xiaomi di altissima caratura, che potrebbe però vedere la luce in tempi più maturi, quando sarà consolidata la diffusione di Mi4 e il successore Mi5, punti di forza dell'attuale offerta del brand cinese.