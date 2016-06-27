Home Sicurezza Un Bug di Chrome può essere usato per scaricare film da Netflix e altri

Un Bug di Chrome può essere usato per scaricare film da Netflix e altri

di Redazione 27/06/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Netflix, Amazon e gli altri servizi di streaming non sono al sicuro e questa volta non è colpa dei loro sistemi. Dai due aziende specializzate in ricerche sulla sicurezza informatica arrivano infatti conferme di un bug di Chrome e tutti i browser basati su Chromium che consentirebbe di aggirare i sistemi antipirateria utilizzati dai servizi di streaming. Un bug di Widevine Il bug sarebbe relativo al sistema di protezione noto come Widevine che viene utilizzato per garantire ai provider che il filmato possa essere visualizzato solo all'interno del browser. In realtà il baco farebbe in modo che, attraverso l'uso del giusto software sia possibile intercettare il flusso video anche al di fuori del browser, rendendone dunque possibile la cattura e la visualizzazione anche attraverso player proprietari. In altre parole, anche se i ricercatori non hanno ancora reso noto come siano giunti a rilevare il baco e dunque come sia possibile riprodurne il funzionamento, dovrebbe essere relativamente semplice aggirare le limitazioni imposte dal DRM e scaricare abusivamente film ad esempio da Netflix. OpenSource fra luci e ombre Google sta investigando sul baco, tuttavia la natura Open Source di Chrome favorirebbe la creazione di versioni proprietarie che in teoria potrebbero escludere anche i sistemi di protezione. Chrome in ogni caso non è l'unico browser che fa uso di Widevine, anche Firefox ed Opera usano lo stesso sistema di protezione e dunque non sono virtualmente esenti da problematiche di questo tipo, anche se allo stato attuale non c'è alcuna segnalazione a riguarodo.