Galaxy Note 7 ecco il nome del prossimo Phablet di Samsung

Galaxy Note 7 caratteristiche tecniche

Also confirmed: iris scanner — Evan Blass (@evleaks) 25 giugno 2016

Couple confirmed specs: 5.7" QHD SAMOLED, 64GB + microSD, 12MP DualP / 5MP, IP68, black/silver/blue — Evan Blass (@evleaks) 25 giugno 2016

Galaxy Note 7 il perché di un cambio di nome

Date d'uscita

Samsung Galaxy Note 7, potrebbe essere il nome per il prossimo Phablet di Samsung. Niente Galaxy Note 6 dunque ma salto di un'unità per allineare le versioni del Phablet con quelle degli Smartphone di punta della casa Coreana. L'indiscrezione è giunta ancora una volta attraverso un leak dell'ormai arcinoto Evan Blass @evleaks che attraverso il suo seguitissimo canale Twitter ha annunciato l'ennesimo importante leak.Evan Blass ha spesso anticipato indiscrezioni di mercato che poi si sono rivelate attendibili. Una fonte dunque certamente non ufficiale, ma abbastanza addentrata in certi ambienti tanto da dover essere considerata con la necessaria attenzione.Evan Blass ha poi anticipato alcune delle caratteristiche che potrebbero contraddistinguere il nuovo. Il Phablet potrebbe essere dotato dida 5.7'' QHD SAMOLED,, unada 12MP posteriore e una da 5MP frontale ed essere certificato. Le colorazioni potrebbero essere nero, argento e bluAncora troppo poche le notizie per comprendere a pieno il perché Samsung abbia deciso di chiamare il suo nuovo Phablet con il nome disaltando completamente l'attesa generazione 6. E' probabile però che Samsung con questa mossa voglia allineare i nomi delle versioni di tutti i suoi prodotti di punta, piazzando le basi per il futuro anche per campagne marketing in grado di sostenere i vari prodotti con una comunicazione unificata almeno sui nomi, dando in questo modo ulteriore forza al brand.Ilnon tarderà ad arrivare sul mercato. La data di presentazione del phablet è prevista infatti per la prima settimana d'Agosto, probabilmente giorno 2 Agosto nel corso del Samsung Unpacked. Non ci sono informazioni sul prezzo ma almeno in Europa sono in molti a scommettere su cifre vicine agli 830€