Xbox One X: debutto ok, vendite superiori alla PS4 Pro
di Redazione
14/11/2017
Xbox One X parte col botto. Il debutto sul mercato della nuova console Microsoft avrebbe infatti registrato dati di vendita molto incoraggianti secondo ‘GamesIndustry’. Si tratta di dati di vendita non ufficiali, ma comunque indicativi sul debutto della console lanciata lo scorso 7 novembre. Ebbene, in Inghilterra, solo nella prima settimana sarebbero state vendute circa 80.000 Xbox One X, facendo addirittura meglio della prima settimana di vendite di Sony PlayStation 4 Pro. Il dato è ancora più significativo se si considera il fatto che la console Sony sia anche più economica di quella di Microsoft. Se il prezzo, infatti, aveva fatto storcere il naso ad alcuni analisti, che si erano lanciati in previsioni negative, la risposta del mercato è stata dunque inversamente proporzionale. L’entusiasmo per il lancio di Xbox One X è stato confermato dai primi dati di vendita ufficiosi, anche se ora si attendono quelli ufficiali che dovrebbero confermare il boom iniziale.
Xbox One X: piccoli problemi di gioventùDel resto, i preordini avevano già fatto ben sperare con alcune catene di elettronica ad annunciare pubblicamente di aver ricevuto più richieste di quanto preventivato. Microsoft, che ha voluto premiare i power user, alla fine ha realizzato una console che sta piacendo a tutte le fasce di giocatori, anche se non manca qualche inconveniente di gioventù. Alcuni utenti, infatti, lamentano già problemi di riproduzione dei filmati in Blu-ray con scene molto scure. Nei prossimi giorni, comunque, dovrebbe già essere rilasciato l’apposito correttivo, come ha anticipato Mike Ybarra, vicepresidente della divisione Xbox di Microsoft.
