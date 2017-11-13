Caricamento...

Facebook: un pulsante per rendere le donazioni più facili

13/11/2017

Facebook in aiuto di chi è in difficoltà: il social network vuole rendere più semplice effettuare una donazione. A tale scopo, infatti, è in arrivo un pulsante che faciliterà il processo di versamento di una donazione. Si tratta di una nuova funzione che risulterà particolarmente utile nei casi di calamità naturali e consentirà appunto di raccogliere più rapidamente fondi fornendo una mano concreta nel minore tempo possibile. Già a settembre scorso, del resto, Facebook aveva annunciato un “Crisis Response”, ossia un hub interno tramite il quale servirsi di strumenti per supportare casi di serie difficoltà. All’interno, ora, gli utenti potranno trovare anche un pulsante dedicato alle donazioni nella parte alta dello schermo. Il social network di Mark Zuckerberg sottolinea subito che non ci saranno costi “nascosti” e che l’intero importo darà devoluto alla causa scelta. L’iniziativa è stata supportata del resto da GlobalGiving, un’organizzazione no profit che si occupa della raccolta e invio fondi ad organizzazioni locali in casi di disastri naturali.

Facebook per un aiuto concreto

È evidente, che in caso di calamità naturali, le persone colpite abbiano urgenti necessità di aiuto e in attesa che arrivino i soccorsi “ufficiali”, come sottolinea Asha Sharma, Social Good Product Manager di Facebook, il social network ha deciso di offrire un sistema per intervenire immediatamente. Con i suoi 2 miliardi di utenti, infatti, chi meglio di Facebook può sensibilizzare un vasto pubblico per una nobile causa?
