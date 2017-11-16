Caricamento...

Polaroid Insta-Share Printer: stampa direttamente dagli smartphone Moto Z

Redazione Avatar

di Redazione

16/11/2017

Polaroid Insta-Share Printer: stampa direttamente dagli smartphone Moto Z
Si chiama Polaroid Insta-Share Printer ed è l’ultimo arrivato tra i Moto Mods: si tratta di un dispositivo che consente di stampare direttamente dagli smartphone Moto Z le foto scattate o anche le immagini preferite presenti su Facebook, Instagram e Google Photo. Dall’immagine digitale alla carta è un attimo, esattamente come avveniva con le classiche macchinette Polaroid. Un vero e proprio toccasana per gli amanti delle foto tradizionali, quelli che non si accontentano di scattare e condividere le immagini tramite i social network, ma vogliono toccare con mano quelle che sono venute meglio. Polaroid Insta-Share Printer è un dispositivo dalle dimensioni contenute che si attacca letteralmente allo smartphone tramite un magnete. Pensata per gli smartphone Moto Z di Lenovo si va ad aggiungere ai cosiddetti Moto Mods, dispositivi tra i quali si annoverano anche lo speaker JBL Sound Boost 2, la Moto 360 Camera, lo zoom ottico 10X Hasselblad True Zoom, il Turbopower Bank e lo Style Shell con ricarica wireless.

Polaroid Insta-Share Printer: i punti di forza

I punti a favore del Polaroid Insta-Share Printer sono la semplicità d’uso e la duttilità, poiché come dicevamo è in grado di interfacciarsi con gli archivi fotografici presenti sui social network. Ogni foto, prima della stampa, può essere modificata tramite l’applicazione di filtri, cornici, didascalie testuali e quant’altro. Il formato di stampa è il 2X3 pollici tramite Polaroid Premium Zink Paper, una carta che nella parte posteriore è anche adesiva, in modo da attaccare le immagini ovunque. Disponibile entro la fine del 2017, costerà 149,99 euro. https://www.youtube.com/watch?v=O23ISH8Fd0w
Redazione

