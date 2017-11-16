Nasce annuncio-casa.it per vendere/comprare o affittare casa senza abbonamenti o contratti
di Redazione
16/11/2017
Nasce annuncio-casa.it il nuovo portale immobiliare che garantisce flessibilità nelle scelte di acquisto e di pubblicazione annuncio-casa.it è un portale immobiliare che garantisce ai suoi inserzionisti flessibilità nelle scelte di acquisto e di pubblicazione Il progetto è realizzato interamente con l’utilizzo di un CMS proprietario in grado di offrire un servizio sicuro a tutti gli utenti sia che cerchino, vendano o affittino immobili o siano essi costruttori, agenzie immobiliari o utenti privati. Per gli utenti che cercano immobili il portale è gratuito, mentre per chi pubblica annunci il portale diventa a pagamento dopo 90 giorni di prova gratuita, tempo durante il quale è possibile pubblicare un numero illimitato di annunci. La moneta di scambio in Annuncio-Casa.it è il credito. L’acquisto di crediti parte da un minimo di 5 e non ha un limite massimo. Più crediti si acquistano più si risparmia, vantaggio rafforzato dal fatto che i crediti non hanno una scadenza. Su annuncio-Casa.it l’utente non ha restrizioni di utilizzo e può decidere liberamente quanti crediti acquistare in base alle proprie necessità e gestire la pubblicazione degli annunci senza il timore di perdere i crediti non spesi. Tutti i crediti inutilizzati rimangono nell’account dell’utente no a quando verrano spesi per la pubblicazione e/o l’estensione della pubblicazione di un annuncio. Il costo per la pubblicazione di un annuncio è sso, indipendentemente dal valore dell’immobile o della sua posizione geogra ca ed è pari a : 1 credito per 1 annuncio per 30 giorni Attraverso il suo algoritmo il portale si impegna a proporre ogni annuncio inserito almeno una volta nella prima pagina dei risultati di una ricerca (se corrispondente ai parametri della ricerca stessa) Il servizio, non vincolato da abbonamenti né contratti, offre una gestione snella ed economica per chi desidera pubblicare; ogni annuncio pubblicato è pagato individualmente per il tempo della sua pubblicazione. Per tutti i tipi di utenti offre informazioni chiare e senza annunci pubblicitari. La Guida e l’Assistenza sono a disposizione degli utenti non appena effettuata la registrazione al portale.
Articolo Precedente
iPhoneX: il FaceID lo sblocca anche un bambino
Articolo Successivo
Polaroid Insta-Share Printer: stampa direttamente dagli smartphone Moto Z