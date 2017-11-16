iPhoneX: il FaceID lo sblocca anche un bambino
16/11/2017
Il FaceID di iPhoneX non è inviolabile, a dimostrarlo è un bambino di 10 anni che senza troppo sforzo buca la protezione impostata dalla mamma Si chiama Ammar Malik, ed è il bambino di 10 anni meno amato da Apple al momento. La sua colpa? o forse il suo merito? Semplicemente avere bypassato la protezione del FaceID impostata sull'iPhoneX della mamma senza nemmeno essere un hacker di comprovata esperienza. Come ci è riuscito? semplice, ha guardato diritto nel sensore del melafonino e senza battere ciglio l'iPhoneX lo ha riconosciuto come degno di poter accedere. Si certo la somiglianza con la mamma è notevole, ma certamente non può essere questa una colpa del buon Ammar. I due tra l'altro sono pur sempre mamma e figlio e non fratelli gemelli.
Come Ammar Malik ha sbloccato iPhoneXNon è stato particolarmente difficile, semplicemente ha provato! si è messo davanti al sensore ed è successo quello che non doveva, il telefono si è sbloccato ed il buon Ammar ha avuto accesso a tutti i dati della mamma. Si certo, inizialmente può sembrare solo una questione che mette in ridicolo Apple, ma la cosa è ben più grave di quanto sembri. Se un bambino di 10 anni può entrare così facilmente nel telefono protetto della mamma, può ad esempio visualizzare i messaggi che lei scambia privatamente, oppure comprare della merce, oppure accedere a contenuti che i genitori vogliono mantenere protetti.
Il FaceID non è dunque sicuro?Nessuna nota da parte di Apple riguardo all'accaduto. Certamente tuttavia il buon senso induce a pensare che nessuna tecnologia di protezione sia realmente sicura, tanto che Apple aveva comunque messo in guardia con una nota rispetto alla possibilità che il FaceID potesse fallire. Come risolvere? Il buon vecchio PIN svolge ancora egregiamente il proprio dovere, purché vi assicuriate di utilizzare numeri random e non riconducibili ad una qualche sequenza e/o data di evento
