Apple rilascia iOS 11.1.2 e risolve il problema del display di iPhone X
di Redazione
17/11/2017
Apple rilascia iOS 11.1.2 e pone rimedio all’inconveniente di cui si è parlato tanto in questi giorni. I possessori di iPhone X hanno infatti sperimentato un momentaneo blocco del display per via di un leggero abbassamento delle temperature. Nelle note di rilascio dell’update, la casa di Cupertino specifica di aver risolto questo problema così come quello legato alla possibile distorsione delle Live Photo, ma anche dei video registrati con iPhone X. Esattamente come i precedenti aggiornamenti del sistema operativo Apple, gli utenti possono procere all’update tramite il dispositivo, in via diretta, oppure passando tramite iTunes. Nel primo caso, basta tappare su Impostazioni e spostarsi poi nella scheda Generali per individuare subito la voce relativa all’aggiornamento, verificando che si tratti appunto della versione iOS 11.1.2. Una volta avviata la procedura, la stessa sarà del tutto automatica il dispositivo sarà riavviato al completamento dell’update.
Apple iOs 11.1.2: aggiornamento tramite iTunesNel caso di iTunes, invece, occorre collegare il dispositivo ad un computer PC e Mac ed avviare l’aggiornamento. Prima di avviare la procedura, è buona norma assicurarsi che l’iPhone e l’iPad in oggetto abbiano almeno il 50% della carica.
Articolo Precedente
Android: utenti tracciati anche con la geolocalizzazione spenta
Articolo Successivo
iPhoneX: il FaceID lo sblocca anche un bambino