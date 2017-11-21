Android: utenti tracciati anche con la geolocalizzazione spenta
di Redazione
21/11/2017
Android: la privacy policy di Google“Quando usi i servizi di Google, noi potremmo raccogliere e processare informazioni riguardo la tua localizzazione. Usiamo diverse tecnologie per determinarla, incluso l’indirizzo IP, il Gps e altri sensori che potrebbero, ad esempio, fornire a Google dati sui dispositivi vicini a te, wifi e ripetitori”.
