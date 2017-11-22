Samsung Galaxy S9: prime dimostrazioni al CES 2018
di Redazione
22/11/2017
Samsung Galaxy S9: alcune specifiche tecnicheI processori, a meno di sorprese, saranno ancora un Qualcomm ed un Exynos, a seconda dei mercati sui quali i dispositivi finiranno. Rispetto ad S8+, però, la versione corrispondente di S9+ dovrebbe avere un quantitativo di Ram superiore rispetto allo smartphone base, ossia 6 contro 4 GB, oltre ad integrare la doppia fotocamera posteriore già vista su Galaxy Note 8. I rumors parlano anche di cambiamenti relativi al posizionamento del sensore per il riconoscimento delle impronte che resta sul retro ma si sposta sotto le fotocamere, in una posizione meglio raggiungibile. Per quel che riguarda l’audio, la novità potrebbe essere rappresentata dal doppio speaker stereo realizzato con la collaborazione dell’azienda AKG.
