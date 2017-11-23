Home Facebook Facebook Messenger: ora puoi condividere foto in 4K

di Redazione 23/11/2017

Facebook Messenger ora supporta la condivisione di foto in 4K. Stiamo parlando delle foto di risoluzione fino a 4.096 x 4.096 pixel, a patto che lo smartphone supporti queste immagini in altissima qualità. Dopo una fase di test, il social network proprietario dell’app ha deciso di iniziare il roll out della nuova funzione. Secondo le statistiche ufficiali di Facebook, gli utenti inviano mensilmente qualcosa come 17 miliardi di foto tramite Messenger e in molti hanno espressamente chiesto di poter condividere immagini in altissima qualità. Ovviamente, le immagini in qualità superiore “pesano” anche di più in termini di MB, ma Facebook ha assicurato che al netto delle singole connessioni degli utenti, il trasferimento sarà ugualmente veloce. Trattandosi di uno dei sistemi di messaggistica più utilizzati in assoluto, Messenger non poteva non consentire la condivisione di foto in 4K. Gli smartphone di nuova generazione hanno infatti fotocamere potenti e spesso gli scatti realizzati con il telefonino vengono inviati e ricevuti per lavoro. Foto in 4K su Facebook Messenger: roll out in corso La nuova funzione è attiva al momento per utenti Android e iOS che abbiano effettuato l’aggiornamento dell’app di Facebook Messenger e che vivano in uno di questi Stati: USA, Canada, Regno Unito, Australia, Francia, Singapore, Hong Kong, Giappone e Corea del Sud. A breve ci sarà anche il rollout in altre nazioni.