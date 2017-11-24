Home Facebook Facebook: addio alla @ per i tag dei commenti?

Facebook: addio alla @ per i tag dei commenti?

di Redazione 24/11/2017

Facebook sperimenta un nuovo modo per taggare gli utenti nei commenti. Ad oggi, quando vogliamo menzionare una persona in un commento occorre digitare la @ seguita dal nome. Con la nuova funzione, invece, dovrebbe essere introdotto un nuovo pulsante "Mention a friend", cliccando il quale verrebbe visualizzata la lista dei amici che si possono taggare. I tag, inoltre, sarebbero utilizzati ovunque sia posizionato il cursore, oppure alla fine del post. Si tratta di una funzionalità utile se si vuole taggare qualcuno in un commento ma non ci si ricorda il nome esatto. In generale, per molti, non ci sarebbero tantissimi vantaggi rispetto al digitare la chiocciola. Del resto, comunque, una funzione simile esiste già quando si compone un post o si aggiorna uno stato. Qualcuno ha notato il pulsante in una posizione abbastanza nascosta e non è ancora chiaro se si tratti di un residuo di un passato test oppure se siamo vicini all’introduzione massiva.