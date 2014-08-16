World of Warcraft Warlords of Draenor
16/08/2014
Warlods of Draenor, la nuova espansione di World of Warcraft il MMORPG più giocato di sempre è stata presentata ieri alla Gamescom 2014. Come sempre in arrivo una tonnellata di "più o meno novità" che alla fine risulteranno più che vincenti.
Prima di tutto la storiaGarrosh Malogrido riesce ad evadere dalla sua prigione e aiutato da Kairozdormu si trasporta indietro di 35 anni a Draenor, la terra natia degli orchi, che in seguito sarebbe diventato Outland. Garrosh impedisce a suo padre Grom di bere il sangue di Manoroth salvando gli orchi dalla corruzione demoniaca e dalla sottomissione alla volontà del demone Kil'jaeden. Immediatamente dopo forma l'orda di ferro insieme al padre e a Kairoz. Grazie alla conoscenza delle tecnologie moderne l'orda di ferro diventa velocemente sempre più grande e forte. A questo punto deve solo collegare il portale d'ombra con quello in Azeroth in modo da poter tornare al tempo attuale e avere la sua vendetta contro chi lo ha rinnegato
Questa è l'era dell'antica Orda, forgiata nel ferro, non nel sangue demoniaco. Un'unione dei grandi clan degli Orchi, l'Orda di Ferro fa tremare il suolo di Draenor sotto terrificanti macchine da guerra. Azeroth sarà il prossimo mondo a cadere e poi innumerevoli altri.
L'attesa e la pauraL'attesa era quello dei giocatori che attendevano questa nuova espansione da tempo, la paura era che, data la storia, questa nuova espansione potesse trasformarsi in un semplice restyling di Outland. Tutte le paure sono svanite nel momento in cui è iniziata la presentazione al Gamescom 2014 e si è capito che questa nuova espansione mira a fare conoscere di più del passato degli eroi che hanno contribuito a formare il mondo WoW. Thrall, Garrosh e gli altri avranno occasione di conoscere la storia dei propri antenati, di avere conoscenza diretta degli eventi che li hanno portati ai nostri giorni. Incontreremo di nuovo Kargath, Kilrogg, Gul'dan, Khadgar e scopriremo da vicino la loro storia, il loro vissuto. In definitiva Blizzard piazza un altro tassello nel mondo epico di World Of Warcraft donandogli un nuovo passato, collocando gli eventi in una sfera temporale ben precisa, anche se per farlo deve inventare l'escamotage del salto nel tempo. E tuttavia qualunque cosa accada non modificherà ciò che Azeroth è diventata.
Una grafica semi-nuovaGli amanti di Wow sanno bene che la forza di questo MMORPG non è nella grafica. Per anni i personaggi sono stati disegnati con una manciata di poligoni pur mantenendo un carattere ben definito. Questa volta i disegnatori di Blizzard hanno fatto uno sforzo immane e pur lasciando inalterata la percezione quasi cartoon dei personaggi hanno aggiunto diverse migliaia di poligoni passando dei circa 1000 degli attuali nani a circa 7000. Naturalmente tutto questo comporta anche che i giocatori dovranno aggiornare un poco il loro hardware e considerato l'elevato numero di player che gioca questo MMORPG non sarà sicuramente una cosa che passerà del tutto inosservata. E' anche vero che per compensare questo sacrificio Blizzard promette a tutti coloro che ritorneranno nel gioco e a tutti coloro che già ci sono di poter portare uno dei propri personaggi a livello 90 immediatamente e senza passare le varie quest del passato. Questa scelta va proprio nella direzione di incoraggiare gli utenti che nel tempo hanno lasciato il mondo di WoW a farvi ritorno.
PVP - PVE e Nuovi DungeonPrima di tutto meno daily quest più missioni pubbliche. Ed era anche ora, sinceramente ripetere ogni giorno la stessa quest all'infinito non era esattamente a lungo andare uno spasso. Certo le daily quest rimarranno ma saranno più limitate. Sette i nuovi dungeon in modalita normale, eroica e sfida e udite udite, tremate tremate vecchi giocatori del passato ritornerà con una nuova veste un dungeon del passato molto amato "Upper Blackrock Spire". Per il PVP una nuova area chiamata Ahsran sarà disponibile per il PVP all'aperto.
Date di rilascioIl lancio della nuova espansione è previsto per il 13 Novembre. Prima di questa data il client sarà aggiornato con un paio di pre-patch necessarie per l'adeguamento tecnico e per lo storyboard dell'espansione
La solita manciata di novitàApparentemente come sempre accade quando Blizzard propone una nuova espansione, si tratta del solito mix fra vecchio e nuovo, nulla che faccia saltare i giocatori sulle sedie, nulla di paragonabile al salto da 60 a 70 o alla meraviglia di shattra. Ma come sempre man mano che entreremo di più nell'universo immaginifico di Warlods of Draenor ne rimarremo affascinati e conquistati, perché la forza di WoW sta proprio nel possedere una storia, essere un mondo omogeneo fatto da tanti particolari di cui a poco a poco si scopre la storia nel tempo, piuttosto che di eclatanti colpi di scena
