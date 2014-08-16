Gamescom 2014 ecco i trailer dei giochi più interessanti
16/08/2014
Gamescom 2014 la più grande manifestazione europea dei videogiochi, la seconda fiera al mondo dopo l'E3 di Los Angeles. Si svolge a Colonia in Germania Vestfalia. Il periodo è sempre nel cuore dell'estate tipicamente la settimana di ferragosto ed anche quest'anno i videogiocatori di tutto il mondo puntano gli occhi su Colonia proprio dal 13 al 17 Agosto. I videogiocatori, gli appassionati, i produttori di hardware e di software, i designer, i fornitori di gadget e tutto il resto delle migliaia di attività che orbitano intorno al mondo del gaming si sono riuniti a Colonia in una festa di zombie, mostri di vario genere, supereroi, colori, avventure virtuali e ogni altro tipo di fantasticheria che la mente umana possa concepire. Un totale di circa 340.000 giocatori hanno varcato i limiti dell'ordinaria realtà per tuffarsi nell'immaginifico mondo di Gamescom 2014. Essenzialmente in tutto questo contesto sono due i player più importanti che si affrontano a suon di videogame: Microsoft e Sony. Sono loro a rubare tipicamente la scena a tutti gli altri, ed ecco una manciata di pillole di ciò che hanno presentato a Gamescom
MicrosoftL'annuncio più eclatante fatto da Microsoft è che Rise of the Tomb Raider uscirà solo per Xbox One. Un momento un momento, questo sarebbe stato l'annuncio più importante se non fosse che i possessori di PS4 sono insorti in ribellione, per cui Phil Spencer a capo del progetto Xbox ha iniziato a parlare di "esclusiva temporale", come a dire che per un certo periodo di tempo il gioco sarà disponibile solo per Xbox One, ma che in seguito potrebbe non essere così e anzi a Natale sarà rilasciata una versione per Xbox 360. Una versione per PS4? forse si forse no, visto che nessuno sa quando finirà l'esclusiva temporale, e il buon Phil nicchia. Detto questo dobbiamo anche dire che sono state annunciati tre nuovi bundle per la Xbox One. Uno con la console bianca e Sunset Overdrive in uscita ad Ottobre, l'altro con la console verde e grigio militare con Call of Duty: Advanced Warfare e 1TB di spazio interno, in uscita a Novembre. Infine il terzo con Fifa 15 in pre-ordine dal 25 Settembre e con lancio previsto a fine Ottobre. Altro interessante videogame che Microsoft aggiunge al proprio arsenale è Quantum Break su cui Microsoft sembra avere puntato molto. Il pubblico è invece ancora in attesa se eleggerlo a brillante erede di Max Payne oppure bollinarlo come un intrigante shooter in terza persona e via. Ad ogni modo beccatevi il trailer e ne riparliamo poi. Veramente interessante anche ScreamRide una sorta di manageriale che consente di costrure montagne russe assolutamente vertiginose
SonyPrima di tutto giù il cappello: 10.000.000 di PS4 vendute fino ad oggi. Boato e Standing ovation. Detto questo passiamo alle novità. Un nuovo firmware in arrivo, la versione 2.0 conterrà la possibilità di uploadare direttamente i propri video su youtube e inoltre gli abbonati PlayStation Plus potranno giocare in multiplayer allo stesso titolo tramite la funzionalità Share Play con una sola copia del gioco, gioia gaudio e tripudio! La seconda novità riguarda la Playstation TV che arriverà in Europa il 14 Novembre e avrà un prezzo di 99€. Per quanto riguarda i giochi veri e propri, menzione d'onore per BloodBorne, nuovo titolo il cui gameplay è stato mostrato in anteprima alla Gamescom e su cui avremo ancora molto da dire. La data di rilascio non è tuttavia nota, probabilmente nel corso del 2015 Per gli amanti dell'horror, suspence per Until Dawn e P.T. quello che è in realtà il nuovo episodio di Silent Hill. Gli amanti degli Zombie devono invece sapere che ci sarà un porting di DayZ sulla PS4, mentre Destiny punta tutto sul multiplayer Infine un gioco che si preannuncia un mix di generi e di cui ancora non possiamo dire moltissimo se non lasciarvi al trailer per giudicare voi stessi
Gli altriDue menzioni, una per il titolo Shadow Realms di BioWare in uscita per PC e Hyrule Warriors su Wii U
