Let's pizza il distributore automatico di pizza

Tutti voi prima o poi avrete acquistato qualcosa presso un distributore automatico in ufficio o un luogo pubblico. Stiamo parlando delle macchinette per le merendine. Le classiche macchinette che erogano gli snack in caso di fame improvvisa o bevande o un tramezzino e anche ... pizza. Si pizza, avete capito bene c'è scritto pizza. Si tratta di un progetto denoninato Let's pizza. L'azienda è inglese ma le macchinette automatica per comprare la pizza sono già in uso da questo inverno in Atlanta e scavando un po' in giro per il Web sembrerebbero anche iniziare ad essere diffuse in altri paesi. Attenzione, non si tratta di pizza surgelata, ma di una vera e propria pizza il cui impasto viene assemblato sul momento e la pizza viene cotta in forno. Si può scegliere fra margherita, pizza ai peperoni, o pizza al prosciutto ed è pronta in circa 3 minuti. Il costo di una pizza consigliato è di circa $5.95 ma ovviamente il costo applicato dipende da paese a paese. Nel video promozionale viene messo pù volte in evidenza come la pizza e i suoi ingredienti non vengano mai toccati con le mani. Ciascun distributore può erogare fino a 100 pizze prima di necessitare di una ricarica. Anche in questo caso il video promozionale mette in luce come i prodotti utilizzati siamo sempre freschi. Il diametro di una pizza è di circa 26 cm abbastanza simile ad una pizza tradizionale. Di seguito il video promozionale del prodotto. Detto questo noi italiani sulla pizza siamo piuttosto sensibili (e ne abbiamo ben ragione) tuttavia il progetto è troppo curioso per non dargli almeno uno sguardo:
