Barisieur: la sveglia che ti prepara il caffè

Avete presente il Lunedì mattina? anzi per dire la verità avete presente tutti le mattine della settimana? so che vorreste rimuoverlo dalla mente, eppure esiste quel preciso momento in cui la vostra sveglia vi butta giù dal letto con un fiero squillare o con una musichetta più o meno sommessa o con qualche altra modalità che per quanto dolce possa essere vi ricorda sempre che è ora di alzarsi, preparare un buon caffè, e dedicarsi alle attività della giornata. Preparare il caffè? e se fosse la vostra sveglia a prepararvelo? detto fatto, il designer Joshua Renouf ha quello che fa per voi. Una bellissima sveglia, un oggetto di design raffinato , dal gusto un po' retrò e anche una magnifica macchinetta per il caffè tutto in un unico oggetto dal nome Barisieur. [gallery type="square" columns="5" ids="340,341,342,343,344,345,346,347,348"] Si tratta di un oggetto molto elegante , utilizza dei fuochi ad induzione, ha dei cuscinetti in metallo che vengono utilizzati per riscaldare l'acqua prima di filtrare il caffè, ha un vano per lo zucchero e uno per il caffè e volendo anche un piccolo alloggiamento per il latte. Certo, per noi italiani prima di ogni altra cosa bisogna fare un test sulla qualità del caffè prodotto, ma questa è tutta un'altra storia. Per ora possiamo solo dire che l'oggetto è bellissimo e farebbe un figurone poggiato sul mobiletto accanto al mio letto