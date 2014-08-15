Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Barisieur: la sveglia che ti prepara il caffè

Redazione Avatar

di Redazione

15/08/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
Barisieur: la sveglia che ti prepara il caffè

Avete presente il Lunedì mattina? anzi per dire la verità avete presente tutti le mattine della settimana? so che vorreste rimuoverlo dalla mente, eppure esiste quel preciso momento in cui la vostra sveglia vi butta giù dal letto con un fiero squillare o con una musichetta più o meno sommessa o con qualche altra modalità che per quanto dolce possa essere vi ricorda sempre che è ora di alzarsi, preparare un buon caffè, e dedicarsi alle attività della giornata. Preparare il caffè? e se fosse la vostra sveglia a prepararvelo? detto fatto, il designer Joshua Renouf  ha quello che fa per voi. Una bellissima sveglia, un oggetto di design raffinato , dal gusto un po' retrò e anche una magnifica macchinetta per il caffè tutto in un unico oggetto dal nome Barisieur. [gallery type="square" columns="5" ids="340,341,342,343,344,345,346,347,348"] Si tratta di un oggetto molto elegante , utilizza dei fuochi ad induzione, ha dei cuscinetti in metallo che vengono utilizzati per riscaldare l'acqua prima di filtrare il caffè, ha un vano per lo zucchero e uno per il caffè e volendo anche un piccolo alloggiamento per il latte. barisieur-la-sveglia-che-prepara-il-caffe-9 Certo, per noi italiani prima di ogni altra cosa bisogna fare un test sulla qualità del caffè prodotto, ma questa è tutta un'altra storia. Per ora possiamo solo dire che l'oggetto è bellissimo e farebbe un figurone poggiato sul mobiletto accanto al mio letto  

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Let's pizza il distributore automatico di pizza

Articolo Successivo

Moto 360: Motorola stringe i tempi

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Come scegliere il trapano avvitatore perfetto per le proprie esigenze

Come scegliere il trapano avvitatore perfetto per le proprie esigenze

30/09/2022

I vantaggi offerti dalla robotica industriale

I vantaggi offerti dalla robotica industriale

28/09/2022

Gli errori più comuni in materia di video editing

Gli errori più comuni in materia di video editing

12/08/2022