Hobbiton 2014 nel castello di Barletta
di Redazione
16/08/2014
Hobbiton, la più attesa manifestazione per i numerosissimi fan dell'universo Tolkieniano che conta uno smisurato numero di seguaci in tutto il mondo, si terrà quest'anno nelle sale del museo civico del Castello di Barletta. Suggestivo dunque lo scenario dove i vari personaggi verranno rievocati. Frodo, Sam, Gandalf, Aragorn e tutti gli altri saranno ospiti nelle magnifiche sale del castello di Barletta dal 5 al 7 settembre 2014. L'evento patrocinato dal Comune di Barletta e organizzato dalla Società Tolkieniana Italiana sarà totalmente gratuito eccetto per pochissime iniziative dove è necessario un minimo contributo. Nei tre giorni della manifestazione sarà possibile godere di molte opere originali dedicate a Tolkien, seguire conferenze, esposizioni, musica, cosplay, ma soprattutto sarà bello condividere le stesse emozioni con tutti gli appassionati che nel corso degli anni hanno immaginato con fervente fantasia il mondo fantasy creato dal genio di J.R.R. Tolkien
MathomFra gli eventi più interessanti che si svolgeranno nell'ambito di Hobbiton, un posto sul gradino più alto lo occuperà Mathon: "primo incontro nazionale dei collezionisti Tolkieniani" che vedrà "la presenza straordinaria del Maestro Piero Crida, l'artista che ha illustrato tutte le più belle copertine dei libri di Tolkien pubblicate da Rusconi. All'interno anche un incontro per scambiare, cedere o acquistare copie non più disponibili in libreria."
Dama Collection - Middle Earth Inspired ArtLa Dama Collection in collaborazione con il Greisinger Museum Jenins, Svizzera metterà in mostra alcune fra le opere più belle dedicate al mondo Tolkieniano, ospiti d'eccezione Piero Crida, Roger Garland, Linda Garland.
Cosplay challengeGrandissima attesa per il Cosplay Challenge evento durante il quale centinaia di persone sfileranno con abiti bellissimi ispirati alla saga Tolkieniana. Le iscrizioni sono aperte e TStyle non vede l'ora di gioire della straordinaria fantasia che i partecipanti metteranno in campo
