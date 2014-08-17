Pattini elettrici in arrivo i RocketSkates

Pattini elettrici ecco l'ultima tendenza in fatto di mobilità in arrivo dall'America. L'idea è di Acton Inc, il sistema di raccolta fondi per la produzione è crowfunding, il nome del progetto è: RocketSkates . Allo stato attuale la raccolta per la campagna fondi è disponibile su KickStarter . Ma prima di ogni altra cosa diamo un'occhiata al progetto. Si tratta di un paio di comuni pattini, o insomma quasi comuni viste le dimensioni e la forma non esattamente minuta e più vicina a quella di un pezzo di un qualche robot giapponese piuttosto che a quella tipica di un paio di normali pattini. [caption id="attachment_381" align="alignleft" width="377"] Pattini elettrici Rocketskates[/caption]

Autonomia e Velocità

App e Smartphone

Come si indossano

Punti negativi

Sono equipaggiati con un paio di pacchi di batterie a ioni di litio e sono disponibili in tre configurazioni: Red Rocket con 45 minuti di autonomia, Terminator Chrome con 70 minuti di autonomia e Deep Space nero per lunghi viaggi di ben 90 minuti di autonomia. La velocità massima circa 20Km/h. Ogni pattino è dotato di un microprocessore e propri motori in modo che possa sincronizzare la velocità con il pattino gemello. Infine per variare la velocità è sufficiente inclinare la punta del piede in avanti per accelerare e indietro per rallentare. Non è necessario nessun telecomando.Immancabile l'App per collegare i pattini allo smartphone. Con ACTON app si possono monitorare i percorsi effettuati, lo stato delle batterie, e naturalmente tramite l'app si rimane in contatto con gli altri pattinatori in modo da formare una community di RocketSkaters. Acton dichiara che a breve sarà disponibile un SDK per gli sviluppatori interessati nella creazione di app per i RocketSkates.Si possono usare con qualunque tipo di scarpe e teoricamente si può anche camminare continuando ad indossarli anche se a prima vista non credo che sembrerete dei campioni di portamento.Probabilmente solo qualche remora nel pensare che potrebbero non essere esattamente il massimo della sicurezza. Funzionano perfettamente su strade lisce e ben asfaltate, ma su qualche strada lastricata di sanpietrini all'italiana? e poi se urtate contro un marciapiede o un ostacolo che tipo di controllo potrete avere? In tutti e due i casi penso che si tratterebbe di un bel guaio, ma d'altra parte andreste con i vostri pattini normali a fare una passeggiata sui sanpietrini? e se urtate qualcosa con i vostri pattini che tipo di controllo avete? Tuttavia il progetto sembra interessante e come tutti i progetti appena nati avrà ancora parecchia strada da fare prima di diventare affidabile, Acton ci crede, magari diventano un fenomeno di costume! [ylwm_vimeo width="700" height="437"]100237924[/ylwm_vimeo]