La macchina per fare le piadine

Redazione Avatar

di Redazione

17/08/2014

Calmi e tranquilli, sono certo che i puristi della piadina già solo a leggere il titolo di questo articolo saranno saliti in piedi su una sedia e staranno fondando un movimento per la difesa della piadina pura. E noi siamo con voi! La piadina non si tocca, è un patrimonio della bella Italia e va difesa a tutti i costi. Ma d'altra parte se avete una gran voglia di piadina e non sapete come fare, oppure avete provato  a farla ma non avete cavato il classico ragno dal buco, ci pensa questo simpatico gadget californiano: Rotimatic. Tra l'altro i fondamentalisti della piadina sono salvi, perché per ora parliamo della Piadina indiana chiamata appunto Roti e non della nostra amata Romagnola. Si tratta di un robot che agisce con un meccanismo non troppo diverso da quelli comunemente utilizzati per fare il pane, ha la forma di una fotocopiatrice ma sforna piadine. Si mette farina e acqua, si sceglie il numero di piadine da sfornare fino al massimo di 5, si preme un bottone, si aspetta qualche minuto e via una bella piadina verrà fuori come per magia da Rotimatic pronta per essere mangiata.
