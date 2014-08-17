The Ice Bucket Challenge
17/08/2014
Continua l'onda di successo di #icebucketchallenge la sfida a colpi di secchio di ghiaccio che sta coinvolgendo numerosi big americani. Lo scopo è benefico ovvero raccogliere fondi per la lotta alla sclerosi laterale amiotrofica, la modalità del tutto singolare. Si tratta di farsi un bagno con un secchio d'acqua ghiacciata o fare una donazione alla Als Association , l’associazione americana che si occupa di lotta alla Sla, oppure tutte e due le cose. Completamente bagnati e dopo essersi sottoposti alla secchiata di ghiaccio si lancia la sfida ad altre tre persone, che avranno 24 ore di tempo per accettare. Per il mondo dei "nerd" ha iniziato Mark Zuckemberg fondatore di Facebook che ha sfidato il mitico Bill Gates, l’Ad di Netflix Reed Hastings, e il direttore operativo di Facebook Sheryl Sandberg. Il creatore di Microsoft, il veterano dei Nerd non poteva non accettare. La risposta è fra le più divertenti di #icebucketchallenge. Bill Gates ha visionato il video di sfida lanciatogli da Zuckemberg, ha preso foglio e matita e da buon nerd si è autocostruito una macchina per tirare secchi di ghiaccio, infine si è sottoposto alla gelida secchiata ed ha sfidato a sua volta Elon Musk, Ryan Seacrest e Chris Anderson. Non si sono sottratti alla sfida Tim Cook boss di Apple , Larry Page e Sergey Brin a capo di Google Sono tantissimi i personaggi famosi in America che partecipano alla campagna di sensibilizzazione per la raccolta fondi a favore della ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica. Si va dai politici ai cantanti, agli attori, ai politici. Le istruzioni per partecipare alla campagna si trovano http://www.alsa.org/fight-als/ice-bucket-challenge.html , su twitter invece basta usare l'hashtag #icebucketchallenge per ottenere una bella e divertente carrellata di secchiate. Importante non dimenticare mai lo scopo, aiutare la ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica è importante!
