Woody Allen dirigerà la sua prima serie TV... per Amazon

Redazione Avatar

di Redazione

13/01/2015

Woody Allen dirigerà la sua prima serie TV... per Amazon
Di Woody Allen si può dire di tutto, alcuni lo amano, altri lo odiano profondamente, alcuni altri pensano che nel tempo abbia perso lo smalto degli inizi per dedicarsi a prodotti più dediti agli incassi del botteghino che all'ammirazione dei critici. Quello che non si può dire di Woody Allen è che non sia un regista geniale, capace sempre e comunque di inventare un colpo di scena con delicatezza e maestria. Così anche questa volta Woody Allen ci stupisce siglando un accordo con Amazon per dirigere la sua prima Serie Tv che ovviamente andrà in onda solo per gli abbonati al servizio di streaming di Amazon ad un costo di 99$ dollari l'anno. La serie sarà composta di episodi da 30 minuti l'uno e per ora non ha ancora un nome, per adesso è nota semplicemente come "Untitled Woody Allen Project". Non si conoscono altri dettagli, non si conosce la trama e non si conosce il cast.
"Non so come sono finito dentro questa cosa e non ho idea di dove cominciare"
si è schernito il regista, ed ha aggiunto
"Credo che Roy Price se ne pentirà"
Roy Price è vice presidente degli Amazon Studios. D'altra parte Roy Price ha ribattuto:
"Woody Allen è un creatore visionario che ha fatto alcuni dei più grandi film di tutti i tempi, è un onore lavorare con lui per la sua prima serie televisiva. Da Io e Annie a Blue Jasmine, Woody è stato la prima linea creativa del cinema americano. Non potremmo essere più felici di avere in esclusiva la sua serie tv il prossimo anno"
