Fujitsu progetta un anello per scrivere nell'aria con un dito
di Redazione
13/01/2015
Fujitsu ha annunciato oggi che all'interno dei propri laboratori si sta lavorando ad un anello che consente a chi lo indossa di scrivere nell'aria attraverso il movimento delle dita. A qualcuno il concetto di scrivere nell'aria potrebbe sembrare piuttosto fumoso o difficile da visualizzare, ma Fujitsu parte dal presupposto che esistono un quantitativo sterminato di schermi ad alta definizione, monitor o altri device che consentono di fruire di immagini e informazioni in modo facile e immediato. Il problema è che spesso per interagire con ciò che compare sugli schermi è necessario una periferica di un qualche tipo. Così per esempio per inserire un numero, una lettera, scrivere qualcosa su un computer è necessario una tastiera, una penna, o una qualunque altra periferica di input che occupa l'uso delle mani in modo non totalmente naturale. L'idea è dunque che utilizzando il magico anello si possa scrivere un'informazione su un computer, su una lavagna luminosa o su un qualunque altro display semplicemente scrivendo nell'aria. Ovvero muovendo le mani nel modo più naturale possibile. Certamente per adesso l'anello è lontano dall'assomigliare ad un accessorio di moda. Ma le ricerche sembrerebbero procedere spedite, ed è possibile che ben presto venga effettuato qualche test al di fuori della cerchia ristretta dei laboratori Fujitsu, forse già nel 2015
