Crolla il prezzo del Bitcoin. Anno difficile per la cryptomoneta

Il prezzo di un bitcoin può aumentare o diminuire imprevedibilmente durante un breve periodo di tempo a causa della sua giovane economia, della sua natura nuova, e qualche volta a causa dei mercati illiquidi. Di conseguenza, mantenere i tuoi risparmi in bitcoin non è raccomandato. Bitcoin dovrebbe essere considerato come una risorsa ad alto rischio, e non dovresti mai mettere da parte con Bitcoin del denaro che non puoi permetterti di perdere. Se ricevi pagamenti con Bitcoin, molti provider di servizi ti permettono di convertirli istantaneamente nella tua valuta locale.

Il prezzo del bitcoin sembra essere crollato velocemente sotto i 200$ ed è la prima volta che accade in circa due anni. In realtà il Bitcoin è noto per essere una moneta dal valore particolarmente volatile, ma non era mai successo che scendesse a valori così bassi. Al momento in cui scriviamo il prezzo del Bitcoin è di 195$ dopo avere toccato nella notte quota 193$. Si tratta di una debacle notevole per la cryptomoneta ed un bel guaio per coloro che hanno investito in bitcoin già l'anno scorso quando il prezzo si aggirava intorno agli 848$. Ora, se è vero che la forza del bitcoin risiede nel fatto di non essere controllato e controllabile da stati e banche è anche vero che si deve necessariamente confrontare con il mercato attualmente in essere e una moneta che si svaluta così tanto in un arco di tempo relativamente breve diventa un investimento difficilmente appetibile per chiunque. D'altra parte Bitcoin non ha mai dichiarato che la cryptomoneta sia un buon investimento per i risparmiatori. All'indirizzo https://bitcoin.org/it/da-sapere si legge:Detto questo è difficile capire se questo abbassamento del prezzo del bitcoin corrisponda al naturale livellamento verso il mercato monetario, oppure la quiete prima di una speculazione. D'altra parte proprio negli ultimi tempi il bitcoin si è esposto ad una serie di critiche dovute a presunti problemi di sicurezza. Il 5 Gennaio scorso Bitstamp fra i principali fornitori di servizi legati al Bitcoin aveva subito un attacco hacker che aveva portato a presunte perdite di circa 5.000.000 di dolari. I problemi legati alla sicurezza, che tra le altre cose dovrebbe essere invece un punto di forza per il bitcoin e la volatilità della valuta fanno sì che questo sia un anno cruciale per la cryptomoneta. Non si tratta certo di un danno che colpisce milioni di italiani, ma sicuramente è un duro colpo alle speranze di quel popolo che crede che sia possibile fare uscire una moneta dal controllo di banche e stati. Nel bene e nel male il progetto Bitcoin rimane comunque un tema di discussione molto forte per molte delle community opensource nel mondo