Ampstrip il futuro del fitness potrebbe essere un adesivo
di Redazione
13/01/2015
Di fitness tracker, activity tracker, smartwatch che misurano lo stato di forma e le perfomance dell'attività fisica ne esistono ormai tantissimi e tutti di ottima qualità, ma se fosse sufficiente un adesivo da posizionare sulla pelle per monitorare l'andamento del proprio esercizio fisico? Ampstrip è appunto un adesivo che si può "appiccicare" addosso, meglio se nella zona al di sotto dei muscoli pettorali. Non c'è bisogno di molto altro perché Ampstrip possa svolgere egregiamente il proprio lavoro. Dispone di un accelerometro, di un termometro, misura le calorie consumate e la qualità del sonno. Effettua anche altre misurazioni particolari come il tempo che il cuore impiega a recuperare e la corretta postura. [vimeo https://vimeo.com/115172901] In realtà ampstrip non si attacca direttamente sulla pelle ma su un adesivo che a sua volta viene applicato sul corpo e può essere mantenuto per tre sette giorni, naturalmente è resistente all'acqua. Nella confezione con cui viene venduto trovano posto anche un ricaricatore wireless e un cavo usb. Naturalmente tutti i dati raccolti vengono trasmessi all'immancabile app su smartphone. Attualmente Ampstrip è un progetto su IndieGogo e può essere acquistato ad un prezzo di 119$
