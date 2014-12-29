The Wolf of Wall Street è il film più "piratato" del 2014
di Redazione
29/12/2014
Fra i tanti riconoscimenti guadagnati durante il 2014 da The Wolf of Wall Street, uno la pellicola di Martin Scorsese avrebbe proprio voluto risparmiarselo ed è quello di film maggiormente scaricato illegalmente nel 2014. La classifica è stata pubblicata oggi dal sito Variety.com che riporta come fonte Excipio, compagnia internazionale specializzata nell'individuare violazioni sul copyright perpetrate attraverso Internet. Secondo quanto riportato da variety.com, The Wolf of Wall Street sarebbe stato scaricato illegalmente ben 30.035 millioni di volte. Un record che sarebbe persino lusinghiero per pellicola girata da Martin Scorsese ed interpretata da Leonardo DiCaprio, se non fosse per il fatto che di copie illegali si tratta. La seconda posizione sul podio va a Frozen che con i suoi 29.919 di download pirata segue a breve distanza il primo classificato. Si piazza al terzo posto Robocop con 29.879 di copie illegali. Pur non essendo un ricordo da incorniciare nella teca dei riconoscimenti più ambiti, l'intera classifica è la seguente: 1. “The Wolf of Wall Street”: 30.035 million (Paramount, Dec. 25, 2013) 2. “Frozen”: 29.919 million (Disney, Nov. 27, 2013) 3. “RoboCop”*: 29.879 million (MGM, Feb. 12, 2014; and Orion, July 17, 1987) 4. “Gravity”: 29.357 million (Warner Bros., Oct. 4, 2013) 5. “The Hobbit: The Desolation of Smaug”: 27.627 million (Warner Bros., Dec. 13, 2013) 6. “Thor: The Dark World”: 25.749 million (Disney/Marvel, Nov. 8, 2013) 7. “Captain America: The Winter Soldier”: 25.628 million (Disney/Marvel, April 4, 2014) 8. “The Legend of Hercules”: 25.137 million (Summit, Jan. 10, 2014) 9. “X-Men: Days of Future Past”: 24.380 million (20th Century Fox, May 23, 2014) 10. “12 Years a Slave”: 23.653 million (Fox Searchlight, Oct. 18, 2013) 11. “The Hunger Games: Catching Fire”: 23.543 million (Lionsgate, Nov. 22, 2013) 12. “American Hustle”: 23.143 million (Sony/Columbia, Dec. 13, 2013) 13. “300: Rise of an Empire”: 23.096 million (Warner Bros., March 7, 2014) 14. “Transformers: Age of Extinction”: 21.65 million (Paramount, June 27, 2014) 15. “Godzilla”: 20.956 million (Warner Bros., May 16, 2014) 16. “Noah”: 20.334 million (Paramount, March 28, 2014) 17. “Divergent”: 20.312 million (Lionsgate, March 21, 2014) 18. “Edge of Tomorrow”: 20.299 million (Warner Bros., June 6, 2014) 19. “Captain Phillips”: 19.817 million (Sony/Columbia, Oct. 11, 2013) 20. “Lone Survivor”: 19.130 million (Universal, Dec. 25, 2013) Foto: "The Wolf of Wall Street - trailer". Con licenza Copyrighted tramite Wikipedia - http://it.wikipedia.org/wiki/File:The_Wolf_of_Wall_Street_-_trailer.png#mediaviewer/File:The_Wolf_of_Wall_Street_-_trailer.png
