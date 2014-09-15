Withings Pulse O2 misura il livello di ossigeno nel sangue
Niente paura, questo è sempre "TStyle il lato bello della tecnologia" e non è diventato un sito a sfondo medico. Quello di cui vi stiamo per parlare è un braccialetto per il fitness, per l'esattezza la seconda versione del Withings Pulse, già sul mercato da qualche tempo. I braccialetti per il fitness sono ormai abbastanza diffusi, possono monitorare il numero di passi durante la giornata, la qualità del sonno, alcuni hanno un cardiofrequenzimetro integrato. Avevamo presentato qui qualche tempo fa una carrellata dei braccialetti più diffusi. Withing Pulse O2 si comporta come un normale braccialetto per il fitness, durante il giorno fornisce misurazioni come il numero di passi effettuato, la distanza percorsa, le calorie bruciate e il dislivello affrontanto. Durante la notte Withing Pulse O2 può misurare la qualità del sonno. Quante volte vi girate nelle coperte, vi alzate, o avete il sonno leggero. Ciò che veramente distingue il Withing Pulse O2 è che può misurare sia il battito cardiaco sia il livello di ossigeno del sangue. La misura del battito cardiaco è ovviamente utile poiché fornisce un'indicazione sul proprio livello di allenamento. Abbassare il tempo di recupero fra un picco di livello cardiaco ed un altro significa che il proprio allenamento è efficace. La misurazione del livello di ossigeno del sangue è invece utile per coloro che praticano sport ad altitudini elevate per evitare una condizione di anossia.
Piccolo ma completoEsteticamente il dispositivo è molto piccolo e può essere legato al polso attraverso l'apposito braccialetto. Ha un solo tasto che svolge le funzioni di pulsante di accesione e per sincronizzare il pulse con lo smartphone attraverso bluetooth. La ricarica avviene a mezzo di una porta micro usb presente sul dispositivo. La ricarica ha una durata elevata, il produttore dichiara fino a 2 settimane. Il display è OLED con una risoluzione di 128x32 pixel e attraverso il touch screen si può far scorrere lo schermo per consultare lo storico del proprio allenamento fino a 10 giorni precedenti. Ovviamente ha poco senso utilzzare Pulse O2 da solo. Tutte le informazioni raccolte infatti affinché forniscano una reale indicazione del proprio stato di allenamento devono confluire nell'applicazione Health Mate disponibile sia per iOS sia per Android. [gallery columns="4" ids="1590,1591,1592,1593,1594,1595,1596"] Il costo del dispositivo è €119,95 Carino il video di presentazione del braccialetto che prende un po' in giro tutti coloro che fanno presentazioni molto emozionali per annunciare i propri prodotti per poi perdere di vista le funzionalità più importanti. Una velata presa in giro nei confronti di Apple? Non sarebbero i primi [youtube http://youtu.be/NpHV_i1Yxb0]
