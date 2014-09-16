Ecco FuelWear la maglietta a temperatura regolabile!
di Redazione
16/09/2014
Ho caldo, ho freddo, ho sia caldo che freddo, quando sono uscito faceva freddo ma ora fa caldo. Quante volte avete inveito contro abiti che sembravano perfetti quando siete usciti di casa ma sono diventati assolutamente fuori luogo in ufficio, al cinema, in discoteca o in un altro qualunque luogo diverso da quello che vi aveva fornito l'indicazione della temperatura quando li avete indossati? Così due studenti dell'Università di Toronto stanchi di combattere contro il caldo e contro il freddo nei loro percorsi dentro e fuori dall'università hanno deciso di creare FuelWear Flame Base Layer la prima maglietta a temperatura variabile per adesso conosciuta.
Come funziona?Il funzionamento è semplice. La si indossa, si imposta la temperatura desiderata e FuelWear inizia a riscaldarsi fino a quando non raggiunge la temperatura impostata, a quel punto si autoregola per non superarla e per mantenere il vostro corpo ad una temperatura stabile. Naturalmente c'è un sensore che disattiva la maglietta in caso di movimento attivo (corsa, sci, neve etc) allo stesso modo il sensore entra in funzione quando si entra in una stanza calda. La maglietta può fornire calore per 3 o 12 ore a seconda del livello di temperatura impostato.
Quanto costa?Il costo per ora non è assolutamente basso, si parla di circa 250$. Certo lo studio è agli inizi ed in seguito se il progetto dovesse raggiungere una dimensione industriale potrebbero esserci i margini per diminuire il costo. Purtroppo, in attesa che tutto ciò accada e di poterla comodamente indossare nei rigidi inverni, il massimo che si può fare a meno che non vogliate comprarla per 250$ è dare un'occhiata al progetto su IndieGogo [youtube http://youtu.be/Qi6bM3-KXvI]
