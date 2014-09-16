Ecco il robot clone del Ghepardo
di Redazione
16/09/2014
Non chiedeteci esattamente a cosa serva, ma certo che fa impressione vedere questo robot correre a quasi 30 miglia all'ora lungo un campo di calcio ed imitare in tutto e per tutto le movenze di un ghepardo. Lascia presagire tempi di cloni, realtà per ora solo da film di fantascienza. Vi ricordate Eva? film del 2011 diretto da Kike Maíllo. Per non spingersi troppo lontani basta dare un'occhiata al cane robotico fedele compagno di uno dei protagonisti. Il film è ambientanto nel 2041 e noi siamo ancora molto lontani dal clonare la psiche, ma non volendo scadere nel retorico per ora basta dire che questo Ghepardo Robotico fa una certa impressione. Il ghepardo è progettato dagli scienziati del MIT, può correre fino a 30 miglia all'ora ed è in grado di saltare gli ostacoli esattamente come un vero ghepardo. Per muoversi così rapidamente utilizza una tecnica denominata "High Torque Density Actuator" in grado di far muovere l'animale robotico senza rompere l'esoscheletro di metallo. L'esoscheletro stesso cerca di imitare quello di un animale reale. Questo prototipo non è l'unico del suo genere, altri esempi sono Big Dog progettato da Boston Dynamics società recentemente acquisita da Google e Petman umanoide sempre progettato da Boston Dynamics [youtube http://youtu.be/cNZPRsrwumQ] [youtube http://youtu.be/tFrjrgBV8K0]
