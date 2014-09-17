Misfit Flash il fitness tracker a basso costo
di Redazione
Misfit Flash è un fitness tracker, uno di quegli oggetti indossabili che misura il miglioramento delle performance atletiche. Ha tutte le funzioni classiche di oggetti di questo tipo: misura le calorie, conta i passi, la distanza percorsa. Mostra lo stato di avanzamento del tuo benessere fisico attraverso una serie di led luminosi posti in modo circolare sullo schermo. Ma Misfit Flash ha anche qualcosa di particolare. Prima di tutto ha un costo veramente basso per un oggetto di questo tipo. Arriva sugli scaffali ad un prezzo di circa 60 euro, praticamente uno dei più economici sul mercato. Oltre questo, non ha bisogno di ricarica. Può funzionare attraverso delle normali batterie con un ciclo di vita di circa 6 mesi. Ulteriore caratteristica è particolarmente attraente con la sua gamma di 7 colori tutti divertanti e molto accesi. Può resistere fino a 30 metri sott'acqua e naturalmente da il meglio di se quando utilizzato in congiunzione alla sua app. Attraverso l'app si possono lanciare sfide agli amici, tenere traccia dei proprio miglioramenti nel corso del tempo e impostare degli obiettivi giornalieri. Può essere preordinato sul sito MisfitWearables
