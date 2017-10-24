Caricamento...

WhatsApp: ecco le chiamate di gruppo, vocali e video

24/10/2017

WhatsApp prospetta importanti novità all’orizzonte: dopo l’introduzione di tante funzioni avanzate negli ultimi tempi, stanno per arrivare anche le chiamate di gruppo, sia vocali sia video. L’indiscrezione è riportata da WABetaInfo, che già nel recente passato ha anticipato novità sull’app di messaggistica più utilizzata al mondo. Dalla beta per iPhone, versione 2.17.70, sono emersi infatti riferimenti nascosti alle chiamate di gruppo. Su Twitter, WABetaInfo scrive testualmente che vi siano nel codice della nuova beta tanti riferimenti alle chiamate vocali di gruppo, ma solo uno a quelle di tipo video. Dunque, le videochiamate di gruppo sono solo parzialmente confermate, anche se in generale non è la prima volta che si parla di questa funzionalità associata a WhatsApp. Le chiamate di gruppo, del resto, sono già state introdotte da tempo in Facebook Messenger, altra app di messaggistica di proprietà di Facebook, esattamente come Whatsapp.

WhatsApp: uno o più amministratori per le chiamate di gruppo

Tra il codice della nuova beta, inoltre, sarebbero stati individuati riferimenti alle “richieste al server per individuare se l'utente è già presente in un'altra conversazione di gruppo”. Riferimenti che non lasciano adito a dubbi in merito alle intenzioni dell’azienda produttrice. WhatsApp consentirà di impostare uno o più amministratori per ogni gruppo, in modo da gestire al meglio la conversazione. Inoltre, con un’unica operazione, sarà possibile rimuovere uno o più partecipanti. Nessun riferimento, al momento, alla prossima versione per Android.
