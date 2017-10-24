WhatsApp: ecco le chiamate di gruppo, vocali e video
di Redazione
24/10/2017
WhatsApp is internally working to implement group voice calls! ?https://t.co/ODTJoig2qR
— WABetaInfo (@WABetaInfo) 13 ottobre 2017
WhatsApp: uno o più amministratori per le chiamate di gruppoTra il codice della nuova beta, inoltre, sarebbero stati individuati riferimenti alle “richieste al server per individuare se l'utente è già presente in un'altra conversazione di gruppo”. Riferimenti che non lasciano adito a dubbi in merito alle intenzioni dell’azienda produttrice. WhatsApp consentirà di impostare uno o più amministratori per ogni gruppo, in modo da gestire al meglio la conversazione. Inoltre, con un’unica operazione, sarà possibile rimuovere uno o più partecipanti. Nessun riferimento, al momento, alla prossima versione per Android.
