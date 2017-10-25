Home Internet Instagram: come fare le dirette con gli amici

Instagram: come fare le dirette con gli amici

di Redazione 25/10/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Instagram lancia le dirette con gli amici: il social network fotografico di proprietà di Facebook, ha infatti deciso di rendere più ricca e più coinvolgente la funzione Live. Trasmettere in diretta, infatti, è una cosa molto simpatica e in certi casi altrettanto utile, ma farlo con un amico è ancora meglio. Da soli a volte è imbarazzante, ragion per cui Instagram è corsa ai ripari, offrendo la possibilità di farsi affiancare. Aggiungere un altro utente Live è molto semplice: basta avviare una diretta e toccare l’icona Aggiungi posta nella parte in basso a destra dello schermo. Appena l’amico avrà accettato l’invito, lo schermo del proprio smartphone si dividerà in due, così come quello di chi sta guardando la trasmissione. E non è tutto, perché si potrà anche cambiare compagno di diretta in qualsiasi momento, semplicemente adottando la stessa procedura. Gli amici ospitati, dal canto loro, potranno abbandonare il live in qualsiasi momento, mentre al termine della trasmissione, il video potrà essere pubblicato all’interno di una storia o cancellato. Nuovo Instagram: più coinvolgente e divertente Per essere meglio identificate, le dirette video con amici saranno contrassegnate da due cerchi sovrapposti nella barra delle Storie, nella parte alta dell’app di Instagram. È chiaro che questa nuova opzione si apre ad usi praticamente sterminati, soprattutto per coloro che hanno molti follower. Instagram, dal canto suo, spera di consolidare la propria posizione di secondo social network dopo Facebook, offrendo servizi sempre più coinvolgenti. Per poter utilizzare le dirette con amici è indispensabile aggiornare l’app di Instagram all’ultima versione, il cui rollout è iniziato in queste ore sia su dispositivi iOS sia Android.