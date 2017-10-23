Le 5 migliori piattaforme di email marketing in Italia
di Redazione
23/10/2017
L’email marketing è ormai una pratica imprescindibile per aziende e professionisti. Con email marketing si intende l’utilizzo della posta elettronica per veicolare messaggi commerciali e non ai propri clienti. In generale, qualunque invio di email potrebbe considerarsi un’azione di marketing, ma solitamente ci si riferisce a questa pratica per definire l’invio di messaggi volti a fidelizzare i clienti, acquistarne di nuovi e convincere a svolgere determinate azioni, come ad esempio un acquisto. Per definizione, dunque, “l’attività pubblicitaria online basata sull'invio di un messaggio pubblicitario tramite email verso una lista preselezionata di utenti è chiamata Direct Email Marketing (o Direct E-Mailing, in acronimo DEM)”. In Italia esistono tanti servizi che consentono a professionisti ed aziende di inviare email marketing, con gli utenti che ricevono in media 30 messaggi di posta elettronica al giorno, per un totale di 900 milioni. Se dovete avviare campagne di email marketing, dunque, rischiate di finire in una vera e propria giungla, con i vostri messaggi che potrebbero non essere recapitati o peggio ancora finire nello spam. Per questo motivo, abbiamo scelto per voi i 5 migliori servizi, eccoli.
1 MDirectorMDirector è una soluzione di email marketing praticamente adatta ad ogni tipo di azienda o professionista. Il servizio consente di creare subito un account anche senza disporre di una carta di credito, fornisce un supporto in italiano ai propri clienti ed è organizzato in modo tale che in due minuti chiunque sottoscriva un abbonamento al servizio sia in grado di inviare una campagna di email marketing. Dietro MDirector vi è un team di esperti che fa garanzia quanto a deliverability, ossia il tasso di consegna dei propri messaggi promozionali. Sì, perché il primo rischio è quello di non raggiungere i clienti, per via dei filtri antispam delle caselle di posta elettronica.
2 MailChimpMolto utile a piccole aziende e start up, MailChimp è un software gratuito per inviare newsletter ed email marketing. Consente di creare e gestire mailink list anche tramite un plugin disponibile per piattaforma wordpress. Non mancano tanti template già pronti per inviare email accattivanti e per di più si collega al servizio di Google Analytics per tracciare l’efficacia dei messaggi di posta elettronica inviati massivamente.
3 ContactlabAnche Contactlab è uno dei servizi di email marketing molto apprezzati sul territorio italiano per via dell’alto tasso di consegna dei messaggi. Il servizio ha stipulato accordi con tanti provider di posta elettronica per evitare di finire spesso nella cartella della posta indesiderata. I punti deboli sono rappresentati purtroppo da una piattaforma ancora in vecchio stile, che costringe anche ad analisi abbastanza complicate. Molto utile, comunque, il report annuale generato automaticamente.
4 TeradataTeradata si pone sullo stesso livello di CL, anche se ha come punto di forza un miglior funzionamento di analisi e A/B test, anche se quanto a deliverability ha ancora da migliorare. Questa soluzione, comunque, rappresenta un buon compromesso per le aziende e le start up che cercano capacità di segmentazione, automatizzazione e clusterizzazione.
5 VoxmailSi propone come servizio di invio email marketing facile e veloce. Mette a disposizione dei nuovi utenti 20 euro di buono sconto tramite il proprio sito Web. Inoltre, consente di monetizzare tramite un sistema di partnership che consente ai clienti delle aziende di inviare a loro volta newsletter personalizzate. %CODE66%
