Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

WhatsApp backup di messaggi e foto su Google Drive

Redazione Avatar

di Redazione

07/10/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
WhatsApp backup di messaggi e foto su Google Drive
Ci sono cose che non vorremmo accadessero mai, ma capita talvolta di perdere accidentalmente tutti i dati sul nostro smartphone. Può accadere per un guasto tecnico, un problema software o una rottura accidentale. In molti di questi casi, se recuperare l'uso dello smartphone è possibile, è invece impossibile recuperare i messaggi e le foto da WhatsApp. Da oggi tutto questo è destinato a cambiare, poiché Google ha annunciato che presto WhatsApp avrà una nuova funzionalità che consente di salvare regolarmente i messaggi e le foto su Google Drive. Nel post che annuncia la nuova funzionalità si legge:
"Sia che stiate raccontando una storia, guardando un video, o divertendovi a guardare le foto di amici e parenti, i nostri ricordi ci aiutano a restare in contatto con le cose realmente importanti. Ogni mese, circa un miliardo di persone usano WhatsApp per questo. Certamente non volete che i vostri ricordi rimangano solo sul vostro telefono (cosa fareste se c'è un problema?). Dunque a partire da oggi, WhatsApp per Android consentirà di creare un backup privato delle vostre chat, i messaggi vocali, le foto e i video in Google Drive. E una volta fatto potrete ripristinare il tutto sul vostro device con un paio di click"
Per adesso la nuova funzionalità sarà disponibile dunque solo per gli smartphone Android. Le foto e i video tuttavia non finiranno automaticamente in Google Foto ma solo in un tracciato di backup. Probabilmente in un futuro il servizio evolverà in questa direzione ma per adesso l'unica funzione possibile è il backup e il ripristino puro e semplice. In ogni caso il team di sviluppo di Google Drive ha rilasciato una serie di specifiche che consentono ai programmatori di inserire il servizio all'interno delle loro app ed utilizzarlo con funzionalità di backup.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Facebook Reactions: più opzioni nel tasto Like

Articolo Successivo

Google Accelerated Mobile Pages (AMP) web veloce da mobile

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Aneddoti e stranezze sull'email

Aneddoti e stranezze sull'email

16/10/2022

Resoconto di MailUp: l'Osservatorio Statistico 2022 conferma il trend del 2020, con 15 miliardi di invii e 10mila clienti

Resoconto di MailUp: l'Osservatorio Statistico 2022 conferma il trend del 2020, con 15 miliardi di invii e 10mila clienti

25/05/2022

Come vedere le partite della serie A dall’estero

Come vedere le partite della serie A dall’estero

29/09/2021