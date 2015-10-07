WhatsApp backup di messaggi e foto su Google Drive
di Redazione
07/10/2015
Ci sono cose che non vorremmo accadessero mai, ma capita talvolta di perdere accidentalmente tutti i dati sul nostro smartphone. Può accadere per un guasto tecnico, un problema software o una rottura accidentale. In molti di questi casi, se recuperare l'uso dello smartphone è possibile, è invece impossibile recuperare i messaggi e le foto da WhatsApp. Da oggi tutto questo è destinato a cambiare, poiché Google ha annunciato che presto WhatsApp avrà una nuova funzionalità che consente di salvare regolarmente i messaggi e le foto su Google Drive. Nel post che annuncia la nuova funzionalità si legge:
"Sia che stiate raccontando una storia, guardando un video, o divertendovi a guardare le foto di amici e parenti, i nostri ricordi ci aiutano a restare in contatto con le cose realmente importanti. Ogni mese, circa un miliardo di persone usano WhatsApp per questo. Certamente non volete che i vostri ricordi rimangano solo sul vostro telefono (cosa fareste se c'è un problema?). Dunque a partire da oggi, WhatsApp per Android consentirà di creare un backup privato delle vostre chat, i messaggi vocali, le foto e i video in Google Drive. E una volta fatto potrete ripristinare il tutto sul vostro device con un paio di click"Per adesso la nuova funzionalità sarà disponibile dunque solo per gli smartphone Android. Le foto e i video tuttavia non finiranno automaticamente in Google Foto ma solo in un tracciato di backup. Probabilmente in un futuro il servizio evolverà in questa direzione ma per adesso l'unica funzione possibile è il backup e il ripristino puro e semplice. In ogni caso il team di sviluppo di Google Drive ha rilasciato una serie di specifiche che consentono ai programmatori di inserire il servizio all'interno delle loro app ed utilizzarlo con funzionalità di backup.
Articolo Precedente
Facebook Reactions: più opzioni nel tasto Like
Articolo Successivo
Google Accelerated Mobile Pages (AMP) web veloce da mobile