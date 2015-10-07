Google Accelerated Mobile Pages (AMP) web veloce da mobile
La fruizione dei contenuti online sta rapidamente cambiando. La diffusione delle periferiche mobile è in continua crescita e gli utenti spesso si trovano nella condizione di dover consultare un contenuto da smartphone ed in situazioni dove non sempre la connessione è ottimale. Allo stesso modo non tutte le periferiche mobile dispongono di caratteristiche hardware tali da garantire una navigazione fluida ed efficiente. I tempi d'attesa per il caricamento di una pagina da mobile possono essere lunghi e snervanti e non sempre gli utenti hanno la pazienza di aspettare. Tutto ciò causa un danno sia ai consumatori, sia agli editori che vedono scemare le loro entrate pubblicitarie a causa del numero di utenti che rinunciano a visualizzare un contenuto quando i tempi di attesa sono eccessivi. Con queste premesse e con l'obiettivo di proporre una soluzione al problema nasce Google AMP - Accelerated Mobile Pages. Si tratta di un progetto open source nato dalla collaborazione fra aziende ad alto valore tecnologico, editori e utenti. A vario titolo partecipano al progetto AMP società come Wordpress, Pinterest, Twitter, LinkedIn e Adobe Analytics. Il funzionamento di AMP è abbastanza semplice. Le pagine che utilizzano Accelerated Mobile Pages sono esattamente pagine HTML come tutte le altre, possono essere caricate dal browser o da una webview. Inglobano un piccolo codice javascript e alcuni tag aderenti allo standard AMP che consentono di ottimizzare la velocità di caricamento per gli utenti mobile. In aggiunta a tutto questo le pagine aderenti ad AMP possono essere messe in cache nel cloud in modo da aumentarne la velocità di caricamento. La stessa Google metterà a disposizone una cache che potrà essere utilizzata senza nessun costo aggiuntivo. Gli editori continueranno ad avere pieno controllo dei contenuti e le pagine potranno avere un look & feel del tutto personalizzato secondo l'estro dei designer, l'obiettivo è invece disporre di una base tecnologica comune in modo da poter ottimizzare la velocità di caricamento. In altre parole, spera che attraverso l'utilizzo di funzionalità tecniche comuni e ottimizzate da un pool di aziende a forte impatto tecnologico e l'adozione di strumenti basati fortemente sull'utilizzo di una cache possano migliorare la velocità di caricamento delle pagine. AMP è già un progetto in produzione. Il codice può essere prelevato ed utilizzato attraverso il servizio di GitHub all'indirizzo https://github.com/ampproject , sul sito https://www.ampproject.org/ si trovano invece informazioni sul progetto, sui partecipanti e sulle modalità di funzionamento. AMP è un progetto totalmente open source e a proposito di questa scelta, nelle FAQ che spiegano l'iniziativa si legge:
"Le compagnie che inizialmente sono state coinvolte in questo progetto vogliono che il web mobile funzioni in modo ottimale per tutti - non solo per una piattaforma, un insieme di tecnologie, o un numero ristretto di editori. Rendere il progetto Open Source garantisce alle persone di poter condividere e contribuire le proprie idee per rendere il web mobile più veloce"
