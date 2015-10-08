Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Facebook Reactions: più opzioni nel tasto Like

Redazione Avatar

di Redazione

08/10/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
Facebook Reactions: più opzioni nel tasto Like
Facebook sta sperimentando una nuova funzione con il nome in codice “Reactions”. Si tratta di una feature che modificherà sostanzialmente il modo di intendere il classico Like. La rivelazione è del portale ‘Endgadget’, secondo cui la nuova funzione Reactions sarebbe già attiva su alcuni account di utenti stranieri. Una volta cliccato il pulsante Mi Piace in prossimità di un post di un amico su Facebook si aprirà una finestrella contestuale che consentirà di scegliere non solo il classico pollice di approvazione, ma anche altre simpatiche emoticons. Reactions dovrebbe essere disponibile per gli utenti di Spagna e Irlanda a partire da domani, venerdì 9 ottobre. Si tratta di una novità voluta da Marck Zuckerberg per consentire l’espressione di molteplici stati d’animo al cospetto di ciò che i nostri amici condividono sul social network, sia esso uno status testuale, una foto, un video o un link. Oltre al Like semplice, dunque, ci saranno anche le faccine che ci consentiranno di esprimere amore, l’immancabile smile, l’emoji di rabbia e quella che raffigura una faccina shoccata. Reactions sarà applicata sia ai post degli utenti sia a quelli delle pagine e non dovrebbe avere alcuna “interferenza” con l’imminente arrivo del “non mi piace”: qualunque faccina si scelga tra quelle di Reactions, almeno al momento, corrisponderà comunque ad un Mi Piace. Mentre scriviamo, a parte Spagna e Irlanda, non è dato sapere se la nuova funzione sarà disponibile presto in altri Paesi. Come consuetudine, però, Facebook suole testare prima un’innovazione in una cerchia ristretta, per poi avviare il roll-out massivo nelle settimane successive.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Lumo Run i pantaloni da running intelligenti

Articolo Successivo

WhatsApp backup di messaggi e foto su Google Drive

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Facebook: i video pubblicitari anche su Messenger

Facebook: i video pubblicitari anche su Messenger

20/06/2018

Facebook: un virus ha cambiato le impostazioni della privacy a 14 milioni di iscritti

Facebook: un virus ha cambiato le impostazioni della privacy a 14 milioni di iscritti

08/06/2018

Facebook: anche 4 big cinesi hanno avuto accesso ai dati (nomi)

Facebook: anche 4 big cinesi hanno avuto accesso ai dati (nomi)

06/06/2018