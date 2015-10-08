Facebook Reactions: più opzioni nel tasto Like
di Redazione
08/10/2015
Facebook sta sperimentando una nuova funzione con il nome in codice “Reactions”. Si tratta di una feature che modificherà sostanzialmente il modo di intendere il classico Like. La rivelazione è del portale ‘Endgadget’, secondo cui la nuova funzione Reactions sarebbe già attiva su alcuni account di utenti stranieri. Una volta cliccato il pulsante Mi Piace in prossimità di un post di un amico su Facebook si aprirà una finestrella contestuale che consentirà di scegliere non solo il classico pollice di approvazione, ma anche altre simpatiche emoticons. Reactions dovrebbe essere disponibile per gli utenti di Spagna e Irlanda a partire da domani, venerdì 9 ottobre. Si tratta di una novità voluta da Marck Zuckerberg per consentire l’espressione di molteplici stati d’animo al cospetto di ciò che i nostri amici condividono sul social network, sia esso uno status testuale, una foto, un video o un link. Oltre al Like semplice, dunque, ci saranno anche le faccine che ci consentiranno di esprimere amore, l’immancabile smile, l’emoji di rabbia e quella che raffigura una faccina shoccata. Reactions sarà applicata sia ai post degli utenti sia a quelli delle pagine e non dovrebbe avere alcuna “interferenza” con l’imminente arrivo del “non mi piace”: qualunque faccina si scelga tra quelle di Reactions, almeno al momento, corrisponderà comunque ad un Mi Piace. Mentre scriviamo, a parte Spagna e Irlanda, non è dato sapere se la nuova funzione sarà disponibile presto in altri Paesi. Come consuetudine, però, Facebook suole testare prima un’innovazione in una cerchia ristretta, per poi avviare il roll-out massivo nelle settimane successive.
Articolo Precedente
Lumo Run i pantaloni da running intelligenti
Articolo Successivo
WhatsApp backup di messaggi e foto su Google Drive