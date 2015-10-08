Home Gadget e Curiosità Lumo Run i pantaloni da running intelligenti

di Redazione 08/10/2015

Per chi riesce a non arenarsi alla prima panchina dopo soli 8 minuti e non si arrende alla svogliatezza, ma si lascia animare da buoni propositi, la corsa è un toccasana che aiuta a tenersi in forma, fa sentire meglio, serve a scaricare stress e tensione, insomma, contribuisce alla salute sia fisica che mentale. Sono molti gli appassionati che la praticano regolarmente, scegliendo le prime luci del mattino, o la sera al rientro da lavoro, per liberarsi del peso della giornata, sgranchirsi, evadere. Le controindicazioni, però, non mancano e riguardano il rischio di farsi male e i vari infortuni legati alla cattiva postura che si assume correndo. Per evitare che questo influenzi i più motivati, che la corsa perda i suoi effetti benefici e che venga accantonata anche dai più convinti, tenetevi forte, perché la Lumo Bodytech, una company che sviluppa sensori intelligenti e software, con l’obiettivo di ottimizzare le prestazioni fisiche mentre si fa sport e potenziare il rendimento durante il movimento, ha ideato i Lumo Run, dei wearable originali quanto insoliti. Sono dei pantaloni da running intelligenti, dotati di un sensore nella cintura che misura i movimenti principali quando si fa corsa, focalizzando l’analisi dei parametri del corridore sulla biomeccanica, quindi la lunghezza del passo, la rotazione del bacino, per quanto tempo i piedi toccano il terreno, le fermate e i rimbalzi. Inoltre, attraverso l’App per smartphone una voce audio suggerisce consigli in tempo reale su come migliorare la tecnica e evitare di tirare o strappare i muscoli, registrando man mano i dati relativi alle performance. [youtube https://www.youtube.com/watch?v=1eGWz3iZqoM&w=560&h=315] Certo non ci si aspetti di diventare Forest Gump, per quello ci vogliono grinta e straordinarie doti, anche innate, ma che nella maggior parte arrivano solo con l’allenamento. I Lumo Run saranno disponibili a partire dalla prossima primavere al prezzo di 149$ nelle due versioni per uomo e per donna, modello capri. Se preordinati costeranno rispettivamente 99$ e 119$.