Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Lumo Run i pantaloni da running intelligenti

Redazione Avatar

di Redazione

08/10/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
Lumo Run i pantaloni da running intelligenti
Per chi riesce a non arenarsi alla prima panchina dopo soli 8 minuti e non si arrende alla svogliatezza, ma si lascia animare da buoni propositi, la corsa è un toccasana che aiuta a tenersi in forma, fa sentire meglio, serve a scaricare stress e tensione, insomma, contribuisce alla salute sia fisica che mentale. Sono molti gli appassionati che la praticano regolarmente, scegliendo le prime luci del mattino, o la sera al rientro da lavoro, per liberarsi del peso della giornata, sgranchirsi, evadere. Le controindicazioni, però, non mancano e riguardano il rischio di farsi male e i vari infortuni legati alla cattiva postura che si assume correndo. Per evitare che questo influenzi i più motivati, che la corsa perda i suoi effetti benefici e che venga accantonata anche dai più convinti, tenetevi forte, perché la Lumo Bodytech, una company che sviluppa sensori intelligenti e software, con l’obiettivo di ottimizzare le prestazioni fisiche mentre si fa sport e potenziare il rendimento durante il movimento, ha ideato i Lumo Run, dei wearable originali quanto insoliti. Sono dei pantaloni da running intelligenti, dotati di un sensore nella cintura che misura i movimenti principali quando si fa corsa, focalizzando l’analisi dei parametri del corridore sulla biomeccanica, quindi la lunghezza del passo, la rotazione del bacino, per quanto tempo i piedi toccano il terreno, le fermate e i rimbalzi. Inoltre, attraverso l’App per smartphone una voce audio suggerisce consigli in tempo reale su come migliorare la tecnica e evitare di tirare o strappare i muscoli, registrando man mano i dati relativi alle performance. [youtube https://www.youtube.com/watch?v=1eGWz3iZqoM&w=560&h=315] Certo non ci si aspetti di diventare Forest Gump, per quello ci vogliono grinta e straordinarie doti, anche innate, ma che nella maggior parte arrivano solo con l’allenamento. I Lumo Run saranno disponibili a partire dalla prossima primavere al prezzo di 149$ nelle due versioni per uomo e per donna, modello capri. Se preordinati costeranno rispettivamente 99$ e 119$.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Free Electric, la bici che produce energia per tutta la casa

Articolo Successivo

Facebook Reactions: più opzioni nel tasto Like

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Come scegliere il trapano avvitatore perfetto per le proprie esigenze

Come scegliere il trapano avvitatore perfetto per le proprie esigenze

30/09/2022

I vantaggi offerti dalla robotica industriale

I vantaggi offerti dalla robotica industriale

28/09/2022

Gli errori più comuni in materia di video editing

Gli errori più comuni in materia di video editing

12/08/2022