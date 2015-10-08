Free Electric, la bici che produce energia per tutta la casa

"Se si dispone di ricchezza, è un dovere aiutare chi non ne ha"

"La consapevolezza non riduce l'inquinamento e non fa crescere il cibo. Per fare ciò occorre agire"

Pedali un'ora ed hai energia elettrica per 24h pronta per essere utilizzata in casa. È lo spirito con cui è stata sviluppata, bicicletta stazionaria, finanziata dal miliardario statunitense Manoj Bhargava. L'idea di fondo da cui è nato il progetto che ha poi reso possibile la realizzazione di Free Electric Cyclette, si basa sul desiderio di volere aiutare l'enorme numero di persone che al mondo non ha ancora la possibilità di utilizzare energia elettrica. Attraverso Free Electric Cyclette sarà sufficiente pedalare un'ora per ottenere energia pulita sufficiente a soddisfare i bisogni di un'abitazione di media dimensione. Lo sforzo muscolare prodotto dalla pedalata produrrà energia che andrà ad essere conservata in speciali accumulatori, il funzionamento è dunque abbastanza semplice ed i costi di produzione bassi. Una Free Electric Cyclette potrebbe avere un costo di circa 100 dollari. I primi esemplari di Free Electric Cyclette vedranno la luce nel 2016 e la distribuzione inizierà dall'India per poi proseguire, eventualmente, in altri paesi che possano avere necessità di un prodotto del genere. Free Electric Cyclette fa parte di un gruppo di tre progetti sviluppati attraverso il laboratorio "Stage 2", finanziato ancora una volta dall'imprenditore Manoj Bhargava, e presentati oggi attraverso un documentario dal nome "Billions in Change". https://youtu.be/YY7f1t9y9a0 Al gruppo di progetti illustrati in "Billions in Change" appartengono anche "Rain Maker" prodotto destinato a trasformare acqua inquinata o salata in acqua potabile e "Renew" un dispositivo medico pensato per migliorare la circolazione sanguigna.spiega Manoj Bhargava nel documentario.