La saga di Harry Potter disponibile in esclusiva su iBooks

"Sono entusiasta di vedere i libri di Harry Potter così ben realizzati su iBooks per il mondo digitale; le illustrazioni e le animazioni in questa versione migliorata portano le storie in vita in nuovo delizioso modo"

"I fan di Harry Potter si innamoreranno di come le loro storie favorite prendono vita"

"Le storie della leggendaria serie inventata da J.K. Rowling sono perfette per essere apprezzate su iPad o iPhone e siamo emozionati di poterle offrire in esclusiva sullo store di iBooks"

Una versione migliorata, corredata da una ricca serie di immagini e illustrazioni, dei sette libri della serie di Harry Potter da oggi è disponibile in esclusiva su iBooks per gli utenti iPhone, iPad, iPod Touch. L'annuncio, colmo di soddisfazione, è arrivato oggi attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul sito di Apple. Fino a ieri l'unico modo per leggere i libri di Harry Potter in digitale era aquistarli attraverso il Pottermore Shop, da oggi arrivano anche su iBooks ed in una versione arricchita da illustrazioni di altissima qualità. I libri potranno anche essere acquistati singolarmente.ha detto J.K. Rowlingha detto Tim Cook CEO di Apple.A partire da oggi le storie di Harry Potter saranno disponibili in inglese al prezzo di $9.99 in 32 paesi. A partire dal 9 Novembre saranno disponibili in ulteriori 18 paesi. Nel comunicato di Apple non si fa menzione di una possibile traduzione in lingua italiana o in altre lingue o almeno non in tempi brevi. Per i fan italiani non resta che aspettare, oppure comprare l'edizione originale in lingua inglese per chi vuole assaporare tutte le sfumature delle storie del maghetto nella lingua dell'autore