VW Tiguan GTE, l'ibrido nato per l'off-road
di Redazione
11/01/2016
La tecnologia ibrida è affascinante, per la sua vocazione ecologica, per i consumi ridotti, per l'alta dotazione di sicurezza. Fino ad ora la maggior parte dei veicoli ibridi erano stati progettati per percorrere strade e autostrade, non era ancora giunto il tempo di un ibrido in grado di affrontare le forti pendenze e i terreni scivolosi dell'off-road. Volkswagen è fermamente decisa a riempire questo vuoto e presenta, la Tiguan GTE Active Concept, SUV ibrido plug-in che arriverà sul mercato americano nel 2017. Si tratta di un veicolo particolarmente innovativo per la presenza di due motori elettrici e uno a benzina, in grado di alimentare se necessario la trazione su tutte e 4 le ruote motrici. In condizioni normali la Tiguan GTE Active Concept utilizza unicamente il motore elettrico sfruttando semplicemente la trazione posteriore e garantendo zero emissioni. In caso di necessità il sistema attiva l'asse anteriore, spostando la trazione su tutte e 4 le ruote e trasformando la Tiguan GTE Active in un veicolo 4x4. La trazione sulle 4 ruote motrici può entrare in funzione automaticamente, quando il sistema ne riconosce l'opportunità, oppure tramite comando manuale da parte del guidatore.
Tutti i numeri dei motoriLa GTE Active Concept può percorrere fino a 32Km sfruttando semplicemente il motore elettrico, in caso di necessità può entrare in funzione il motore a benzina che garantisce un'autonomia di 933 Km. Il motore turbo benzina TSI sviluppa fino a 148 cavalli e 250 Nn, accoppiato a due motori elettrici. Questi ultimi due garantiscono 54hp sulle ruote anteriori e 54hp sul posteriore. I 221 cavalli totali del sistema garantiscono alla Tiguan GTE Active abbastanza potenza per affrontare tratti impegnativi. La velocità massima è di 193 km/h con uno scatto 0-100 km/h in circa 6,5 secondi.
Sistema infotainmentInteressante la dotazione tecnica a bordo. La Tiguan GTE utilizza un sistema di infotainment controllabile tramite comandi gestuali ed un display da 9.2''. La Tiguan GTE arriverà negli Stati Uniti nel 2017, non è ancora dato sapere quando invece sarà distribuita nei vari paesi dove Volkswagen è già operante. Certo è che con questa mossa, Volkswagen prova a recuperare il gap dovuto ai recenti scandali, anticipando quella che necessariamente sarà una tendenza, che in molti paesi diverrà anche legge, verso l'utilizzo di veicoli ad emissione zero, anche per l'off-road. [gallery size="medium" ids="9860,9861,9862,9863,9864,9865,9866,9867,9868,9869,9870,9871,9872,9873,9874,9875,9876,9877,9878,9879"]
