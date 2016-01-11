Organizza il tuo viaggio con GoEuro: la App che include aereo, treno ed autobus in un click

Quante volte abbiamo organizzato un viaggio e per trovare la soluzione più pratica ed economica ci siamo ritrovati a vagare da un sito all'altro? Ciò avviene perché i portali specializzati solitamente non includono nei loro database tutti i mezzi di trasporto disponibili per effettuare il tragitto che intendiamo compiere. Così siamo costretti a confrontare “manualmente” i prezzi e la tempistica di voli, treni e autobus. Ovviamente questo ci fa perdere parecchio tempo e rende più complessa l'organizzazione del nostro viaggio. D'altra parte, nell'epoca delle compagnie low cost, un'epoca in cui spostarsi diventa sempre più veloce e alla portata di tutti, siamo sempre alla ricerca di strumenti tecnologici capaci di venire incontro alle nostre esigenze di viaggiatori globali.
È questo l'obiettivo dell'App realizzata dal portale di viaggi GoEuro
: semplificare la ricerca e proporre agli utenti una vasta scelta di soluzioni. L'aspetto più innovativo di questa App è che, a differenza di molte altre Travel Apps presenti sul mercato, offre la possibilità di scegliere tra più di 150 compagnie aeree, ferroviarie e di autolinee operanti sul territorio europeo.
Prenotare il proprio viaggio è davvero semplice: in pochi passaggi si possono selezionare la città di partenza (si può selezionare anche attivando il GPS), quella di arrivo e le date in cui si intende viaggiare, dopodiché l'App genererà una lista di risultati filtrati a seconda delle esigenze, confrontando i differenti prezzi e gli itinerari più pratici. Effettuare il pagamento con carta di credito è altrettanto semplice e sicuro. Inoltre tra le funzionalità dell'applicazione c'è anche quella relativa a tempi necessari per raggiungere aeroporti e stazioni di partenza.
L'App di Goeuro comprende 10 mila autostazioni, oltre 20 mila stazioni ferroviarie e 3000 aeroporti di tutto il mondo, garantendo una copertura pressoché totale in Gran Bretagna, Germania, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo e Svizzera. È disponibile sia in versione iOS che Android ed è scaricabile in modo totalmente gratuito dall'App Store
.