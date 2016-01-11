Home Business Lenovo spegne Motorola e lancia Project Tango con Google

di Redazione 11/01/2016

Lenovo annuncia lo ‘spegnimento’ del marchio Motorola: l’azienda il cui nome è legato alla produzione e al successo dei primi cellulari, era stata acquistata da Google nel 2014. L’azienda cinese, seppur con dispiacere, ritiene il marchio non più al passo con i tempi, ragion per cui il marchio sparirà dai nuovi dispositivi Lenovo in maniera graduale a partire proprio dai prossimi mesi. La notizia è stata rilanciata ufficialmente al CES di Las Vegas dal chief operating officer di Lenovo, Rick Osterloh: “Il marchio Motorola sarà eliminato gradualmente e ci focalizzeremo su Moto”. L’obiettivo della società cinese, dunque, è quello di unificare il proprio business legato alla telefonia sotto un unico marchio. Acquistato da Google nel 2012 per 12 miliardi di dollari, il marchio Motorola era stato rivenduto a Lenovo in cambio di 2,9 miliardi di dollari. Una discesa libera, dunque, che non ne giustifica più la permanenza in vita: Lenovo si concentrerà sulla produzione di due linee di dispositivi: Moto, per i prodotti di fascia alta; Vibe, per quelli di fascia medio-bassa. La strategia servirà per controbilanciare le perdite nella vendita dei PC: nonostante un incremento del 16% su base annua, infatti, il marchio cinese ha registrato la prima perdita in un trimestre degli ultimi sei anni. Lenovo e Google per Project Tango Contestualmente all’addio di Motorola, Lenovo ha annunciato sempre al CES di Las Vegas lo sviluppo del primo dispositivo mobile con Project Tango, in collaborazione nientemeno che con Google. Si tratta di un nuovo smartphone che sarà disponibile a partire dall’estate 2016 e basato su processore Qualcomm Snapdragon. Alla base vi è un esperimento di realtà aumentata che trasforma lo schermo del dispositivo sovrapponendo informazioni digitali e oggetti reali. In queste settimane, le tre aziende implicate nel progetto - Lenovo, Google e Qualcomm - si sono concentrate per l’appunto sull’ottimizzazione del comparto software e hardware. Project Tango altro non è che una piattaforma che adotta una computer vision innovativa, con sensori di profondità e rilevatori di movimento: in questo modo, gli utenti potranno esplorare l’ambiente che li circonda tramite lo schermo 3D del dispositivo.