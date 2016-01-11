Il Duca Bianco è morto. Il mondo piange David Bowie sui social

Lutto nel mondo della musica per la morte di David Bowie , il Duca Bianco si è spento a Londra all’età di 69 anni, compiuti appena tre giorni fa, consumato da un tumore al quale lottava da 18 mesi. Una lotta serrata quella di David Bowie ma impari di fronte all’aggressività del suo cancro che si è portato via uno dei miti del rock in assoluto. L’annuncio della sua morte è arrivato dai social, via twitter e facebook: – "Dopo 18 mesi di lotta contro il cancro se ne è andato serenamente, circondato dalla sua famiglia". La conferma ufficialmente è arrivata però dal figlio che ha postato una foto di lui da piccolo al fianco del papà: – “Davvero addolorato e triste nel dire che è vero. Sarò fuori dalle reti sociali per un po'. Grande affetto a tutti”. Il cordoglio del mondo della musica si sta esprimendo in queste ore anche sui social network, con messaggi di stima e amore per il camaleonte della musica.

Appena due settimane fa Bowie aveva annunciato il suo ritiro definitivo dalla scena, era consapevole delle sue condizioni di salute e sapeva bene che era giunto il tempo di salutare per sempre i suo fan a cui ha lasciato un ricordo indelebile e un ultimo album come testamento per essere ricordato per sempre come colui che ha rivoluzionato la musica rock.

Blackstar, il suo ultimo album, è uscito tre giorni fa, un ultimo regalo di compleanno per la rockstar britannica che resterà per sempre nella storia della musica. Blackstar, 28esimo album del Duca Bianco, un capolavoro che ridisegna il rock tra jazz sperimentale e new wave, contiene sette canzoni, tra cui il singolo omonimo che era uscito il 20 novembre scorso. La canzone è tra l’altro la sigla della serie TV "The Black Panthers". Altro brano importante presente nell’album è "Lazarus", brano principale del musical scritto da proprio da Bowie che in questi giorni è in scena a New York.

https://www.youtube.com/watch?v=kszLwBaC4Sw