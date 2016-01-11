Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Apple registra apple.car e altri domini relativi alle auto

Redazione Avatar

di Redazione

11/01/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
Apple registra apple.car e altri domini relativi alle auto
Apple ha registrato tre nuovi domini relativi al mondo delle auto. I tre domini sono apple.car, apple.cars e apple.auto. Tre nomi che non lasciano dubbi sulle intenzioni di Apple circa il nascente mercato dell'automobile a guida autonoma. In realtà non c'è e non c'è mai stata alcuna conferma ufficiale da parte della società rispetto ad un possibile progetto relativo al mondo delle auto. Tim Cook, stuzzicato sull'argomento, in una recente intervista aveva scherzato dicendo:
"In Apple ci sono più segreti che nella CIA"
Tuttavia la registrazione di questi tre domini avvalora la tesi che vuole Apple prossima ad investire nel mondo dell'auto. Alcuni scettici sostengono che potrebbe trattarsi di una registrazione che Apple utilizzerà per sostenere il suo sistema di infotainment Carplay, ma sono veramente in pochi a non lasciarsi conquistare dal fascino dell'ipotesi di un possibile autoveicolo targato Apple. Una rapida interrogazione al sistema Whois mostra che i domini sono stati aggiornati l'8 Gennaio attraverso il registar MarkMonitor.inc. I relativi siti web non sono ancora attivi.

Le mosse di Apple

Ci sono voci insistenti che vogliono Apple impegnata in un progetto che porterà su strada degli autoveicoli elettrici entro il 2020. Recentemente la società di Cupertino ha anche assoldato numerosi ingegneri di talento sottraendoli a Tesla, Ford, GM, e a numerose altre compagnie impegnate sull'argomento automobili. Esiste già anche un nome in codice per il progetto, e secondo molti risponderebbe a "Project Titan". Non è dato sapere quale sia lo stato d'avanzamento attuale del progetto, la registrazione di questi tre nuovi domini, getta tuttavia nuova benzina sul fuoco dei rumors.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Apple iOS 9.3: rilasciata la beta, tutte le novità

Articolo Successivo

Il Duca Bianco è morto. Il mondo piange David Bowie sui social

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Noleggio Apple MacBook, perché è una formula sempre più richiesta

Noleggio Apple MacBook, perché è una formula sempre più richiesta

17/05/2023

Alcuni vantaggi di un Mac ricondizionato

Alcuni vantaggi di un Mac ricondizionato

23/03/2021

iPad Mini 4 16 GB: nuove interessanti offerte a settembre con Vodafone

iPad Mini 4 16 GB: nuove interessanti offerte a settembre con Vodafone

21/09/2018