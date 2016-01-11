Apple registra apple.car e altri domini relativi alle auto
Apple ha registrato tre nuovi domini relativi al mondo delle auto. I tre domini sono apple.car, apple.cars e apple.auto. Tre nomi che non lasciano dubbi sulle intenzioni di Apple circa il nascente mercato dell'automobile a guida autonoma. In realtà non c'è e non c'è mai stata alcuna conferma ufficiale da parte della società rispetto ad un possibile progetto relativo al mondo delle auto. Tim Cook, stuzzicato sull'argomento, in una recente intervista aveva scherzato dicendo:
"In Apple ci sono più segreti che nella CIA"Tuttavia la registrazione di questi tre domini avvalora la tesi che vuole Apple prossima ad investire nel mondo dell'auto. Alcuni scettici sostengono che potrebbe trattarsi di una registrazione che Apple utilizzerà per sostenere il suo sistema di infotainment Carplay, ma sono veramente in pochi a non lasciarsi conquistare dal fascino dell'ipotesi di un possibile autoveicolo targato Apple. Una rapida interrogazione al sistema Whois mostra che i domini sono stati aggiornati l'8 Gennaio attraverso il registar MarkMonitor.inc. I relativi siti web non sono ancora attivi.
Le mosse di AppleCi sono voci insistenti che vogliono Apple impegnata in un progetto che porterà su strada degli autoveicoli elettrici entro il 2020. Recentemente la società di Cupertino ha anche assoldato numerosi ingegneri di talento sottraendoli a Tesla, Ford, GM, e a numerose altre compagnie impegnate sull'argomento automobili. Esiste già anche un nome in codice per il progetto, e secondo molti risponderebbe a "Project Titan". Non è dato sapere quale sia lo stato d'avanzamento attuale del progetto, la registrazione di questi tre nuovi domini, getta tuttavia nuova benzina sul fuoco dei rumors.
