Volvo LifePaint lo spray salva ciclisti che si vede solo di notte

Volvo, la nota casa automobilistica con sede a Göteborg in Svezia per una volta sposta la sua attenzione dalle 4 alle due ruote. Il sorprendente prodotto di Volvo si chiama LifePaint ed è uno spray riflettente da applicare sui vestiti e che si vede soltanto di notte quando viene illuminato dai fari di un'automobile. Tecnicamente non è una vera e propria vernice ma un materiale lavabile che dura per circa 10 giorni dopo l'applicazione. Per adesso l'innovativo prodotto progettato da Volvo con la collaborazione con l'agenzia creativa Grey London e la start up Svedese Albedo 100 è disponibile, gratuitamente, solo in alcuni negozi specializzati in U.K. ma potrebbe arrivare presto in tutta Europa ad un prezzo ancora non stabilito. Il miglior modo per sopravvivere ad un incidente è non fare un incidente Lo spray è totalmente invisibile eccetto quando viene illuminato dai fari di una macchina e non lascia alcuna traccia. Può essere applicato sui vestiti, sulle scarpe, sul casco e su ogni altro tipo di oggetto che possa diventare visibile, salvando la vita a chi lo indossa, se illuminato dal raggio dei fari di un auto. Anche se è pensato per i ciclisti può essere utile in più di un'occasione Nick Connor, Direttore Generale in Volvo Car UK ha dichiarato:

"Ogni anno più di 19.000 ciclisti rimangono feriti sulle strade del Regno Unito. In Volvo crediamo che il miglior modo di sopravvivere ad un incidente sia non farlo, e lavoriamo per rendere le strade un posto sicuro riducendo il numero di incidenti"