HTC One E9+ il Phablet debutta in modo misterioso in Cina

HTC ha rivelato la disponibilità del suo nuovo Phablet l'HTC One E9+ pubblicando, forse accidentalmente, la scheda tecnica sul suo sito web cinese
. In effetti è abbastanza singolare che un Phablet con le caratteristiche di cui è dotato l'HTC One E9+ venga presentato senza un lancio adeguato ed in assoluto silenzio, eppure la scheda tecnica del nuovo prodotto di casa HTC è stato pubblicato sul sito cinese della compagnia senza ulteriori dettagli. Che sia una nuova strategia di comunicazione di Cher Wang?
o semplicemente un po' di caos dovuto al passaggio di consegne con il Peter Chou? non potremo mai esserne sicuri.
In ogni caso per tornare all'HTC One E9+ il Phablet è composto per metà in plastica e per metà in metallo
, avrebbe uno schermo da 5.5'' Quad HD da 534ppi da 2.560 x 1.440px che ne farebbe lo schermo più denso mai visto su uno smartphone prodotto da HTC. Il sito cinese del prodotto riflette la confusione della presentazione. Le caratteristiche dello schermo riportate nelle specifiche tecniche riportano anche uno schermo FHD da 1080x1920px che lascia presupporre l'esistenza di una versione più piccola del Phablet, possibilità rafforzata anche da alcuni leak diffusi da @upleaks che confermerebbero l'esistenza di una versione light dell'E9.
https://twitter.com/upleaks/status/582164821174419456
La versione light disporrebbe di 2GB di ram invece dei 3 della versione plus e una telecamera da 13MP invece di quella da 20MP riportata nel sito cinese.
Le informazioni contenute nella pagina di presentazione dunque non sono proprio chiarissime. Sembrano invece essere ormai ben delineate le altre carateristiche tecniche. Il processore sarà un Octa Core a 64Bit da 2GHz MT6795M prodotto da MediaTek
, lo storage sarà da 16GB e supporterà schede microSD fino a 128GB, la batterià sarà sa 2,800 mAh, ci sarà una telecamera frontale con tecnologia UltraPixel, la sessione Audio sarà composta da due speaker frontali BoomSound.
Nessuna notizia ancora sul prezzo. D'altra parte il mercato cinese differisce notevolmente da quello Europeo e Americano e non è assolutamente certo che quando il prodotto debutterà ufficialemente in Europa mantenga le caratteristiche rivelate dal sito cinese.
In altre parole, l'HTC One E9+ debutta misteriosamente sul sito cinese di HTC senza nessuna ulteriore presentazione, annuncio o comunicato stampa. Le informazioni presentate non sembrano essere ancora così precise come è invece nello stile di HTC. Tutto sembra ancora essere abbastanza prematuro per etichettare il prodotto come ufficiale. Nonostante il prodotto abbia debuttato sul sito cinese di HTC sarà necessario ancora qualche giorno per avere conferma sia dell'esistenza di una versione Light dell'E9+ sia per dare notizia delle reali dimensioni dello schermo e dei prezzi.