I possessori di Samsung Galaxy S4
hanno ora disposizione la nuova rom della community Cyanogen: stiamo parlando di CyanogenMod 12.1
, che si basa sulla versione 5.1 del sistema operativo mobile Android Lollipop
. Una notizia che farà felici tanti utenti, visto che nonostante non sia più “giovanissimo” il Samsung Galaxy S4, nella sua versione I9505, rappresenta ancora uno smartphone di tutto rispetto. Stiamo parlando dell’evoluzione dell’S4 I9500, che può vantare un processore quad core Qualcomm Snapdragon 600, uno schermo Super AMOLED da 5” Full HD, 2 GB di Ram, 16 GB di memoria interna e una fotocamera principale da 13 Megapixel.
Per quanto riguarda la nuova Rom proveniente dalla community di Cyanogenmod, si tratta di una versione non ufficiale e realizzata dagli sviluppatori AntaresOne & Alucard24 sulla base di Android Lollipop 5.1. Secondo quanto emerge dalla stessa community che ha realizzato la mod, il limite più grande riscontrato in questa fase è rappresentato dalla mancata compatibilità tra Android 5.1 e Xposed Framework, ragion per cui il consiglio è quello di cancellare i dati presenti sul proprio smartphone qualora si passi alla nuova Rom dalla precedente e ottimizzata per Android 5.0.2. Inoltre, per evitare inconvenienti durante l’installazione, è consigliabile l’uso del tool TWRP Recovery 2.8.6.0.
Al momento, non sembrano esserci altre indicazioni o controindicazioni, ma per essere sicuri di effettuare la procedura di download e installazione corretta, vi consigliamo di passare dalla discussione sull’argomento presente sul forum XDA Developers
. La nuova mod Cyanogen, comunque, consentirà ad uno smartphone già longevo di suo, di avere a disposizione interessanti features e di sfruttare al massimo le potenzialità dell’ultimo sistema operativo mobile Android.